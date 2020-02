Coronavirus-Verdachtsfall in NÖ nach Rückkehr aus Italien-Urlaub

Am Mittwoch wurde in Niederösterreich ein neuer Coronavirus-Verdachtsdfall bekannt. Einem Onlinebericht der "NÖN" zufolge hat eine Frau aus Gablitz (Bezirk St. Pölten) nach der Rückkehr aus einem Italien-Urlaub "typische Symptome" aufgewiesen.

Coronavirus-Test in NÖ noch ausständig

Die Patientin wurde bereits getestet, die Untersuchungsergebnisse könnten noch am Mittwoch vorliegen. Für Jany handelt es sich bei der Frau "um einen Fall wie viele andere". Insgesamt wurden in Niederösterreich - an den Standorten St. Pölten und Mödling - bisher 112 Personen getestet, alle Untersuchungen verliefen negativ.