Derzeit 23 Personen in Österreich unter Quarantäne

Österreichweit hat es 321 Testungen auf das Coronavirus gegeben, 23 Personen stehen aktuell unter Quarantäne.

Diese Zahlen wurden am Mittwoch im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements bekanntgegeben, an der Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) teilnahmen.

Verdachtsfälle in Wien und Bad Kleinkirchheim

Bei einem Verdachtsfall in einer Wiener Schule mussten am Mittwoch kurzfristig Sperrmaßnahmen getroffen werden. Es habe sich "um standardmäßige Maßnahmen in Abstimmung mit der Landesbildungs- und Landessanitätsdirektion" gehandelt, um die nötigen Tests durchzuführen, hieß es in einer Aussendung des Innenministeriums. Der Einsatzstab konnte am frühen Nachmittag Entwarnung geben und die Maßnahmen aufheben. Die in Ansteckungsverdacht geratene Lehrerin hatte sich nicht infiziert.