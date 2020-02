Coronavirus-Verdachtsfall bei Mitarbeiter der Wiener UNO-City

Nach der Entwarnung an einem Wiener Gymnasium wurde am Mittwoch ein neuer Coronavirus-Verdachtsfall bekannt: Ein Mitarbeiter der Wiener UNO-City könnte sich mit dem Virus angesteckt haben.

Bei einem Mitarbeiter des Vienna International Center (VIC) ist der Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus aufgetreten. Das teilte der Informationsdienst der UNO (UNIS) in Wien am Mittwochnachmittag mit. Der betreffende Mitarbeiter sei für weitere Beobachtungen und Tests in ein Krankenhaus gebracht worden.