Coronavirus und Schwangerschaft: Das müssen werdende Mütter wissen

Aufgrund der wachsenden Zahl an Coronavirus-Infektionen steigt auch die Angst von Frauen, dass sich die Krankheit auch auf ihr ungeborenes Kind auswirken könnte. Experten geben diesbezüglich vorsichtig Entwarnung.

"Auch wenn bisher nur wenig über den Einfluss von Corona auf das ungeborene Kind bekannt ist, häufen sich Berichte und Fallserien welche vorsichtig Entwarnung geben und nicht auf eine Übertragung des Virus auf das ungeborene Kind hindeuten" so Michael Feichtinger, Leiter des Wunschbaby Institut Feichtinger in Wien.

Experten geben vorsichtige Entwarnung bei Übertragung

"SARS-CoV-2 gehört zu den SARS-Coronaviren, von denen es bereits 2002/2003 einen weltweiten Ausbruch gab. Aus dieser Zeit wissen wir von mehreren Frauen, die in der Schwangerschaft mit dem Virus infiziert wurden und deren Kinder keinerlei Schädigungen aufwiesen. Bei Schwangeren mit SARS kam es damals zu keiner Übertragung des Virus über die Nabelschnur auf das Kind, es gibt jedoch Daten zu einer erhöhten Rate an Frühgeburten, wenn sich eine Frau in der Schwangerschaft infiziert.", sagt Feichtinger.