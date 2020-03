Coronavirus: UEFA bespricht weiteren Saison-Fahrplan

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) bespricht am Mittwoch den möglichen internationalen Fahrplan. Wann die Finalspiele von Europa League und Champions League stattfinden, soll ebenfalls diskutiert werden.

Europacup und Ländermatches: Wie geht es weiter?

Zuletzt waren die ursprünglich Ende Mai geplanten Endspiele in der Champions League und Europa League auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Das Finale in der Königsklasse sollte ursprünglich am 30. Mai in Istanbul steigen, das Endspiel in der Europa League am 27. Mai in Danzig. Von der Verlegung ist auch die Champions League der Frauen betroffen, wo der Sieger am 24. Mai im Austria-Stadion in Wien ermittelt werden sollte.