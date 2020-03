Coronavirus: Twitter startet in Österreich Aufklärungs-Tool

Das Corona-Virus wird auch auf Twitter viel thematisiert und diskutiert. Nun wurde ein Aufklärungs-Tool ins Leben gerufen.

Das Corona-Virus wird auf Twitter immer mehr zum Gegenstand vieler Tweets und Konversationen. Deshalb hat Twitter in Österreich in Kooperation mit der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ein Aufklärungs-Tool gestartet.

#Coronavirus: Neues Tool auf Twitter verschafft Auskunft

Sobald auf Twitter in Österreich auf den Trend #Coronavirus geklickt oder nach bestimmten Schlagwörtern (Coronavirus sowie 30 weitere relevante Keywords) gesucht wird, erscheint im oberen Bereich der Timeline das neue Tool. Auf diese Weise sollen interessierte Nutzer relevante und verifizierte Information von der AGES zur Verfügung gestellt bekommen. Damit sollen auch mögliche Falschinformationen reduziert werden.

„Die AGES liefert als wissenschaftliche Einrichtung in Zeiten von Fakenews qualitätsgesicherte Fakten. Durch verständliche, glaubwürdige, kompetente und transparente Informationen kann man das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen. Das ist besonders wichtig, weil Bürgerinnen und Bürger gerade in Krisenzeiten vertrauenswürdige Informationen benötigen", so Thomas Kickinger, Geschäftsführer der AGES.