Coronavirus: Tschechien führt weiter Grenzkontrollen zu Österreich durch

Tschechien hat offiziell die Kontrollen an der Grenze zu Österreich und Deutschland wegen der Coronavirus-Krise bis 24. April verlängert.

Dies hat die Regierung aufgrund des entsprechenden Schengen-Kodex' am Mittwochabend beschlossen. Bisher galt die Maßnahme bis 4. April.

Aus- bzw. Einreiseverbot wegen Coronavirus in Tschechien

In Tschechien gilt derzeit ein generelles Verbot der Ausreise von Tschechen bzw. Einreise von Ausländern. Eine Ausnahme sind die Pendler, die in Österreich bzw. Deutschland im Gesundheitswesen oder in der Pflege arbeiten.