Coronavirus-Todesfall in der Steiermark: 76-Jährige war in stationärer Behandlung

In der Nacht auf Montag forderte das Coronavirus einen zweiten Todesfall in Österreich. Eine 76-jährige Frau - die an mehereren Vorerkrankungen litt - starb in der Steiermark.

Eine mit dem Coronavirus infizierte Steirerin, Jahrgang 1944, ist in der Nacht auf Montag laut Landessanitätsdirektion Steiermark gestorben. Die Frau befand sich in stationärer Behandlung und hatte mehrere Vorerkrankungen.

Coronavirus-Todesfall in der Steiermark: Todesursache noch unklar

Die genaue Todesursache bei der mit Covid-19-infizierten Patentin in der Steiermark ist noch unklar. Das werde noch untersucht, hieß es auf APA-Nachfrage seitens der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes). Welche Vorerkrankungen sie hatte, werde aus Datenschutzgründen nicht bekannt gegeben. Sie starb jedenfalls in einem der für Coronavirus-Patienten bereitgestellten Akutspitälern.

Steirerin kam aus Hartberger Altersheim

Die Patientin wurde am Freitag in das Krankenhaus eingeliefert. Sie war davor in einem Hartberger Altersheim betreut worden, bei dem am Wochenende bekannt wurde, dass mehrere Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet wurden. Das Heim hat 162 Betten und wurde am Wochenende isoliert. Wie viele Patienten noch betroffen sind, war Montagfrüh noch nicht bekannt. Es sei aber "keine riesige Zahl", sagte Sozialhilfeverbandsobmann Gerald Maier der "Kleinen Zeitung".