Coronavirus: Therme Wien schließt gesamten Betrieb

Am Freitag wurde die Tagestherme aufgrund der Coronavirus-Maßnahmen für Gäste geschlossen, am Montag verkündete die Therme Wien die Schließung des gesamten Betriebes. Damit sind auch das Gesundheitszentrum und das Rheuma-Zenrm Wien-Oberlaa betroffen.

"Nachdem die Therme Wien, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, am Freitag bereits die Tagestherme und den Fitnessbetrieb geschlossen hat, werden mit heute Montag, den 16. März 2020, nun auch die Therme Wien Med, das Gesundheitszentrum der Therme Wien sowie das Rheuma-Zentrum Wien-Oberlaa bis auf Weiteres geschlossen. Ein Notdienst für akut-rheumatologische Versorgung wurde eingerichtet", hieß es in einer Aussendung der Therme Wien am Montag.