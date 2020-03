Coronavirus-Symptome: Wann ist ein Test sinnvoll?

Krankheitssymptome wie Fieber und Husten sind nicht automatisch Indizien für eine Ansteckung mit dem Coronavirus. Ab wann ein Test auf Covid-19 sinnvoll ist, lest ihr hier.

Viele Menschen machen sich Sorgen, dass sie möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert sind. Um Gewissheit zu erlangen, will man sich deswegen testen lassen, was in vielen Fällen aber nicht zielführend ist.

Verdacht auf Coronavirus? Verhaltensregeln bei Fieber und Husten

Gilt das auch, wenn ich in einer der Regionen war, wo viele Menschen an dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 erkrankt sind?

Auch wenn man in einem Risikogebiet war, ist es wahrscheinlicher, dass man an einem grippalen Infekt leidet als an dem neuen Coronavirus. Hat man nur Schnupfen, soll man zunächst einmal abwarten, ob es einem nicht nach zwei bis drei Tagen wieder besser geht. Sollte auch Husten dazukommen und man hatte in der betroffenen Region doch Kontakt zu vielen Menschen, dann 1450 anrufen, damit der Ärztefunkdienst zur erkrankten Person kommen kann. Wenn notwendig, wird von diesem Arzt ein Nasen-Rachen-Abstrich veranlasst.