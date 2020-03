Coronavirus: Ab wann gilt man als Verdachtsfall?

Um als Coronavirus-Verdachtsfall eingestuft zu werden, müssen kranke Personen gewisse Kriterien erfüllen bzw. Symptome aufweisen.

Coronavirus: Kriterien für Verdachtsfälle

Für eine Abklärung - sprich: eine Testung auf den SARS-CoV-2-Erreger - kommen Personen mit akuten Symptomen einer respiratorischen Infektion infrage. Darauf deuten plötzliches Auftreten von Husten, Fieber, Kurzatmigkeit und Anzeichen einer akuten Atemwegserkrankung hin. Zusätzlich muss nachgewiesen sein, dass die betreffenden Personen in den 14 Tagen vor Auftreten der Symptome Kontakt mit einem nachgewiesenen Covid-19-Patienten hatten oder sich in einer vom Coronavirus stark betroffenen Region aufgehalten haben. Dazu zählen die italienischen Regionen Piemont, Emilia-Romagna, Lombardei und Venetien, die chinesische Provinz Hubei, Südkorea, Iran, Hongkong, Japan und Singapur.

Häusliche Quarantäne bei Verdachtsfällen

Die Anordnung zur Durchführung einer Testung, die idealerweise in der Wohnung der Betroffenen erfolgt, hat durch die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde - in Wien die MA 15 - zu erfolgen. Bei einem positiven Testergebnis ist die Person per Bescheid für die Dauer der Erkrankung abzusondern. In schweren Fällen geschieht das in einer Krankenanstalt, bei milderen Verläufen im häuslichen Umfeld.