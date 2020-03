NÖ: Coronavirus-Tests nun auch Zuhause möglich

In Niederösterreich muss bei Verdacht auf Coronavirus künftig nicht mehr das Haus verlassen werden, denn vier mobile Teams führen die Tests in den eigenen vier Wänden durch.

In Niederösterreich können seit dem heutigen Dienstag mobile Coronavirustests durchgeführt werden. "Damit müssen Verdachtsfälle das Haus nicht mehr verlassen", betonte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Vier Teams sind im Bundesland unterwegs, bis Mittag wurden auf diesem Weg bereits 16 Abstriche durchgeführt.

Mobile Coronavirus-Tests in NÖ angelaufen

Den Ablauf der mobilen Tests schilderte der stellvertretende Landesrettungskommandant des Roten Kreuzes, Johann Kaufmann. Potenziell von Covid-19 betroffene Personen sind angehalten, sich an die Gesundheitshotline 1450 zu wenden. Erhärtet sich der Verdacht nach der telefonischen Befragung, "wird der Amtsarzt eingeschaltet", erklärte Kaufmann.

Nach einer erneuten Befragung erfolge der Auftrag für den mobilen Test. Im Einsatz stehen drei Einheiten des Roten Kreuzes sowie eine des Samariterbundes. "Die Teams führen einen Abstrich durch und arbeiten in enger Abstimmung mit der Landesgesundheitsagentur und der Behörde", hielt Kaufmann fest.

Kontaktpersonen von Infizierten werden unter Quarantäne gestellt

Königsberger-Ludwig skizzierte vor Journalisten auch, was nach der Abklärung der Kontaktpersonen von Infizierten mit den Ausgeforschten passiert. Die Betroffenen würden verständigt und unter häusliche Quarantäne gestellt. Treten bei Selbstbeobachtung Symptome auf, soll die Gesundheitshotline kontaktiert werden. In Summe seien in Niederösterreich bisher 77 Absonderungsbescheide erlassen worden.