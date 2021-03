Coronavirus: Südafrika-Mutation in sieben Bundesländern nachgewiesen

Wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt gegeben hat, ist die sogenannte Südafrika-Mutation des Coronavirus bereits in insgesamt sieben Bundesländern nachgewiesen worden - sie trägt allerdings kaum zum Infektionsgeschehen bei.

Demnach sind gegenwärtig nur in Kärnten und Vorarlberg keine Infektionen mit der südafrikanischen (B.1.351) SARS-CoV-2-Variante behördlich bekannt. Abgesehen von Tirol, wo die Südafrika-Mutation mit 5,11 Prozent am Infektionsgeschehen beteiligt ist, gibt es in den übrigen betroffenen Bundesländern jeweils nur Einzelfälle.