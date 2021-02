Coronavirus: Slowenien lockert Einreiseregeln

In Slowenien gibt es seit zehn Tagen keine ständigen, coronabedingten Grenzkontrollen für die Einreise aus Österreich, Italien und Ungarn mehr, obwohl die Einreisebestimmungen in Form von negativem Test bzw. Quarantänepflicht nach wie vor gelten.

Slowenien lockert Einreise

"In der jetzigen Situation, wo alle Nachbarländer ein wesentlich besseres epidemiologisches Bild als Slowenien abgeben und zugleich einzelne Maßnahmen ergreifen (Österreich mit der Tirol-Ausreisesperre) und die Einreise in ihre Länder einschränken, liegt der Hauptfokus nicht beim Hereintragen des Virus aus dem Ausland", teilte das slowenische Innenministerium der APA mit. Sollte sich daran etwas ändern, werde man die Einreiseverordnung entsprechend ändern.

Bis 12. Februar war Einreise nach Slowenien beschränkt

Bevor das Grenzregime mit 13. Februar geändert wurde, war an den Schengen-Binnengrenzen die Einreise nach Slowenien auf die größeren Grenzübergänge beschränkt. Es gab ständige Kontrollen. Aus Österreich konnte man nur über drei Punkte einreisen; lediglich österreichische und slowenische Bürger durften auch kleinere Grenzübergänge benützen. Per neuer Verordnung wurden die Kontrollpunkte, wie die Grenzübergänge an den Schengen-Binnengrenzen bezeichnet werden, abgeschafft.

Die Polizei sei an den Kontrollpunkten derzeit nicht ständig präsent, so das Innenministerium in Ljubljana. Stichprobenartige Kontrollen gebe es auch im Landesinneren. Von den Polizeibehörden hieß es, dass die Exekutive an den Grenzübergängen "gelegentliche Kontrollen" durchführe.