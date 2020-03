Coronavirus: Schweizerhaus im Prater sperrt vorerst nicht auf

Der Erlass der Bundesregierung anlässlich des grassierenden Coronavirus führt zu zahlreichen weiteren Absagen in Wien: Am Sonntag hätte das Schweizerhaus im Prater aufsperren sollen, doch das Lokal bleibt bis auf weiteres zu.

Andere Locations ziehen nach: Die Spanische Hofreitschule cancelt Vorführungen, am Rathausplatz wird der Steiermark-Frühling abgesagt. Das Wien Museum hat sämtliche Standorte geschlossen.

Schweizerhaus eröffnet wegen Coronavirus vorerst nicht

Traditionell startet im bekannten Gasthaus Schweizerhaus am 15. März die neue Saison - dies geschieht in der Regel mit großem Medienrummel, Live-Musik und zahlreichen Fans, die auf Bier und Stelze harren. Immerhin fasst das Lokal rund 750 Sitzplätze im Inneren und 1.400 Plätze im Gastgarten. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Eröffnung abgesagt und das Lokal bleibt zu, teilten die beiden Geschäftsführer Karl Hans Kolarik und Karl Jan Kolarik am Mittwoch der APA mit.

"Wir sehen unsere Verantwortung gegenüber den Gästen und Mitarbeitern in dieser Situation." Wann das Lokal in Betrieb gehen wird, ist offen - ein neuer Termin steht noch nicht fest. "Wir wissen nicht, wie die Politik weiter regelnd eingreifen wird, wie sich die Corona-Situation weiter entwickelt."

Auch kein Steiermark-Frühling am Rathausplatz

Und auch auf eine weitere Traditionsveranstaltung muss Wien heuer verzichten: den Steiermark-Frühling am Rathausplatz. Dieser hätte von 2. bis 5. April stattfinden sollen, er fällt somit in jene Zeit, in der der Erlass der Bundesregierung für Veranstaltungen gültig ist.

"Sehr viele Vorbereitungen für den 24. Steiermark-Frühling sind natürlich schon gemacht worden, schließlich arbeiten wir und unsere Partner seit Monaten daran. Allerdings, das muss man auch sagen, wäre es wohl auch schwierig geworden, Urlaubsvorfreude und steirisches Lebensgefühl zu vermitteln bzw. einen regen Austausch mit den Gästen zu halten, wenn so wie jetzt noch die Verunsicherung vorherrscht", teilte der Geschäftsführer von Steiermark Tourismus, Erich Neuhold, mit. Der Steiermark-Frühling wird vom Steiermark Tourismus veranstaltet.

Coronavirus: Spanische Hofreitschule sagt Programm ab

Auch die Spanische Hofreitschule gab auf ihrer Webseite bekannt, dass ab morgen, Donnerstag, die Programmpunkte "Morgenarbeit mit Musik" und "Vorführung" bis vorläufig 31. März abgesagt werden. Weiterhin stattfinden werden hingegen die geführten Rundgänge. Noch ein wichtiger Hinweis für alle Besucher: Bereits gekaufte Karten für die Morgenarbeit sind bis zum Jahresende 2020 gültig. Die Refundierung von Karten abgesagter Programme ist bei der Stelle möglich, wo die Tickets gekauft wurden, hieß es.

Museen bleiben auch zu

Zu bleiben ab sofort die Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen, wie am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Sie sind bis 5. April gesperrt. Das selbe gilt für sämtliche Standorte des Wien Museums. Das Haupthaus am Karlsplatz ist derzeit aufgrund des Umbaus allerdings ohnehin nicht in Betrieb.