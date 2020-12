Coronavirus: RNA-Impfung einfach erklärt

Kurz bevor die Corona-Impfung wohl auch in Österreich zugelassen wird, gibt es auch immer mehr Mythen zu dem neuen RNA-Impfstoff. Science Buster Martin Moder räumt mit den größten Irrtümern auf.

Martin Moder hat ein Talent - er kann komplexe wissenschaftliche Themen einfach und unterhaltsam auch "normalen" Menschen vermitteln. Der Science Buster studierte Mikrobiologie und Genetik und setzt sich auch gegen pseudo-wissenschaftliche Verschwörungsmythen ein. In seinem neuesten Video erklärt er etwa RNA-Impfstoffe, wie sie auch gegen das Coronavirus eingesetzt werden.

RNA-Impfung nach 30-jähriger Forschung

Das Prinzip: Man bringt die direkte Bauanleitung (synthetisch hergestellte RNA) für immunogen wirksame Proteine per Impfung in Zellen. Diese produzieren die Proteine und rufen eine Abwehrreaktion hervor.

RNA wird in der Zelle wieder abgebaut

Die größte Hürde für die Anwendung der mRNA-Technologie ist aber die mangelnde Stabilität der RNA-Teile in den Zellen selbst. Im Zuge der Produktion von Proteinen soll mRNA den Ribosomen die Anleitung für den Bau von Proteinen liefern - doch naturgemäß immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Nuclease-Enzyme bauen die RNA deshalb wieder ab, was die Wirksamkeit einer solchen Therapie oder Impfung unmöglich machen oder drastisch reduzieren kann. Die Halbwertszeit von mRNA in Zellen kann Minuten, aber auch nur wenige Stunden betragen.