Coronavirus: Rewe-Konzern lässt die Lager seiner Filialen füllen

Bereit für Hamsterkäufe wegen Coronavirus: Die großen Lebensmittelketten füllen derzeit vorsorglich ihre Lager, um größerem Ansturm gewachsen zu sein.

Die großen Lebensmittelketten füllen wegen des Coronavirus vorsorglich ihre Lager. Bei der Rewe-Gruppe (Billa, Merkur, Penny) sind in der vergangenen Woche auch die Filialen angewiesen worden, so viele Vorräte einzulagern wie möglich, erfuhr die APA aus Großhandelskreisen. Die Umsätze und Bestellungen seien Ende Februar stark gestiegen, so der Insider.