Coronavirus: Handel bemerkt höhere Nachfrage

Nachdem nun erste Fälle des Coronavirus in Österreich bekannt wurden, sind manche in Sorge. Der Handel bemerkt eine höhere Nachfrage, von Hamsterkäufen sei allerdings noch keine Rede.

Teilweise trägt das seltsame Früchte: In den sozialen Medien kursiert seit gestern ein Bild, das einen Mann mit Schutzmaske beim panikartigen Hamsterkauf zeigt. Das Foto ist laut Medienberichten in der Hofer-Filiale im Einkaufszentrum West in Innsbruck entstanden.

Nudeln, Reis, Suppen und Konserven sehr gefragt



Derzeit keine Rede von Hamsterkäufen

"Von Hamsterkäufen kann derzeit noch keine Rede sein, trotzdem erkennen wir in den letzten Tagen eine erhöhte Nachfrage in unseren Filialen in den Grenzregionen", sagte Lidl-Österreich-Sprecher Hansjörg Peterleitner. Ähnliche Rückmeldungen gab es auch von Spar und Rewe - vermehrte Nachfrage in grenznahen Filialen, aber keine Hamsterkäufe.