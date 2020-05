Coronavirus: Reiswarnung für Weißrussland ausgerufen

Wegen der starken Verbreitung des Coronavirus wurde eine "Reisewarnung" für Weißrussland ausgerufen. Die Schweiz wurde hingegen wieder besser eingestuft.

Das Außenministerium hat wegen der starken Verbreitung des Coronavirus in Weißrussland (Belarus) eine "Reisewarnung" für die ehemalige Sowjetrepublik - die höchste Sicherheitsstufe sechs - ausgerufen. Wie das Außenministerium in Wien am Freitag weiters mitteilte, wurde zugleich die Sicherheitseinstufung für die Schweiz von sechs auf vier gesetzt.