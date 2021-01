Coronavirus: Reibereien wegen eiliger Bundesratssitzung für FFP2-Masken

Eine eilig einberufene Sitzung des Bundesrates sorgt für neuen Knatsch zwischen Regierung und Opposition im Parlament. Dem Vernehmen nach wollen ÖVP und Grüne am Freitag noch rasch grünes Licht für die Mehrwertsteuerbefreiung der FFP2-Masken geben, bevor diese ab Montag verpflichtend verwendet werden müssen. SPÖ, FPÖ und NEOS fühlen sich von der "überfallsartigen Einberufung" überfahren. Sie werfen der Regierung mangelnde Zusammenarbeit und Missachtung des Parlaments vor.

Vom Nationalrat beschlossen werden soll die Mehrwertsteuerbefreiung am heutigen Mittwoch, der Bundesrat soll nach dem Willen der Koalition am Freitag zustimmen. In einer gemeinsamen Aussendung kritisierten SPÖ, FPÖ und NEOS die überfallsartige Einberufung der Länderkammer. Eine Blockade des Vorhabens durch die Oppositions-Mehrheit im Bundesrat droht aber wohl nicht.