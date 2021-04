Coronavirus: PCR-Gurgeltests für Schulen in Niederösterreich

Künftig werden an Niederösterreichs Schulen PCR-Gurgeltests angeboten, um Coronavirus-Fälle noch sicherer nachweisen zu können.

Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Dienstag die Investition von 2,9 Millionen Euro beschlossen. "Nach Ende des Lockdowns und mit Wiedereinsetzen des Präsenzunterrichts an unseren Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler, die Lehrpersonen sowie das weitere Schulpersonal die Möglichkeit zur freiwilligen Testung mittels PCR-Gurgeltest bekommen", sagte VP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Coronavirus: PCR-Gurgeltests für Schüler und Lehrer und Angestellte in NÖ

"Ziel ist es, Infektionsherde rasch zu erkennen, um den Unterricht vor Ort möglichst sicher zu gestalten", erklärte die Bildungslandesrätin in einer Aussendung. Die Gurgeltestungen gelten als besonders zuverlässig und können an jeder Schule durchgeführt werden. Die Organisation an den Bildungsstandorten wird vom NÖ Zivilschutzverband im Rahmen der Aktion "Füreinander Niederösterreich" unterstützt. "Erstmals werden PCR-Gurgeltests in Niederösterreich in größerer Menge eingesetzt", sagte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).