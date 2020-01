Coronavirus: Österreichische Verdachtsfälle online abrufbar

Seit dem heutigen Dienstag können die aktuellen Verdachtsfälle auf Coronavirus. Die Website wird täglich aktualisiert.

Auf der Website des Sozialministeriums werden seit dem heutigen Dienstag die aktuellen Verdachtsfälle auf Coronavirus in Österreich publiziert, der noch abzuklärende Fall in Kärnten ist auf der Startseite zu finden. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte dies in der gestrigen Lagebesprechung im Innenministerium ab, der Iststand wird täglich um 10.00 Uhr aktualisiert.