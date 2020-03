Coronavirus-News in Englisch, Türkisch, BKS, Russisch, Ungarisch, Polnisch, Arabisch und Farsi

Hier gibt es News zum Coronavirus in den Sprachen Englisch, Türkisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Russisch, Ungarisch, Polnisch, Arabisch und Farsi. Auch Fake News werden aufgezeigt.

Englisch

Where did the coronavirus come from?

In December 2019, people in the Chinese city of Wuhan fell ill with a lung disease. This illness was caused by the new coronavirus. The new illness is also called Covid-19. Covid-19 is spreading rapidly all over the world.

In February, many people got sick with the virus in Europe, especially in Italy. The first cases in Austria were also discovered at the end of February. Since then, the province of Tyrol (in west Austria) has been a big risk area in Europe.

What is a virus?

A virus is a tiny germ which can make people or animals sick. When viruses are outside the body, they cannot do anything - they need to live inside another creature to survive. If a virus gets into the cells of the body, it multiplies and destroys the cells. This makes people sick.

When you sneeze, viruses are hurtled into the air, where other people breathe them in. This way, viruses can spread very fast.

How do I protect myself from the coronavirus?

You can protect yourself by washing your hands with soap several times a day. Each time, you should wash all parts of your hands for 40 to 60 seconds. If you sneeze, then hold a tissue in front of your nose or mouth, or sneeze into your elbow.

Try to avoid touching your face as much as possible, as it is usually your hands that come into contact with the virus.

Wearing a face mask will not protect you from getting sick. The masks are only sensible if you are already ill.

What should the people of Austria do for the time being?

The Austrian government wants to stop the spread of the coronavirus. This is why the government has called on the people in Austria to stay home as much as possible. This restriction is due to last until April 13. There are only a few exceptions where you are allowed to go outside - when you need to buy food, for instance. Or if you need to go to the bank or to work. You are allowed to go for walks alone, or with people you live with, but you are not allowed to hang out with friends or in groups.

It is always important to keep your distance from other people, ideally between one and two metres. This is about two or three arm-lengths. This will reduce your risk of catching the coronavirus. If possible, you should work from home.

Many measures against the coronavirus might last longer than Easter. This was according to Chancellor Sebastian Kurz. "We will have a phase after Easter which will be closer to the current situation than the normal situation", said Kurz.

What rules should I follow when shopping?

If you have no food at home, you have to go shopping. You are of course allowed to do this. However, older people should ask their neighbours or younger relatives to go shopping for them, as they are more vulnerable to the virus.

There are often signs at the cash desks which say it is better to pay with your phone or your debit card. No using physical money will help avoiding the cashiers getting sick. However, it is not forbidden to pay with coins or notes. If you do not have a debit card, for instance, you can still pay with cash.

Can I still travel out of Austria?

Due to the coronavirus, many countries in Europe have closed their borders. This also affects Austria. Almost all of its neighbouring countries are closed at the moment. The border to Germany is closed. You can also no longer travel to Italy, Hungary, the Czech Republic, Switzerland and Slovakia. You can only get into those countries if you are an Austrian working there. Slovenia is still accessible, but you will have to go into a 14-day quarantine after that.

Quarantine means that you cannot come into contact with other people. You are kept separate from all other people. This happens when one has a serious or contagious illness, or when it is suspected that one has a serious or contagious illness. The quarantine is supposed to avoid more people from getting infected.

Many people are affected by short-time work - what is that?

Because of the virus, many factories are standing still. Many companies are not getting any more commissions, or any more money. Lots of shops also have to close. This means that lots of people are losing their jobs and are now looking for work.

However, there is a way to help companies and their employees. This is called short-time work. Short-time work means that people still work, but only very little. This way, the employee can keep their job, and they get their money from the state, and not from their company.

In total, the government wants to help companies with 38 billion euros. Part of the money is for immediate help, while another part is for badly-affected companies to use as credit. Some companies will not have to pay taxes for a while.

Journalist and social media expert Ingrid Brodnig collects examples of fake news under coronavirus@brodnig.org - as well as the stories debunking them.

Following is an overview of current fake news, which Brodnig explains in an APA interview.

CONSPIRACY THEORIES: According to Brodnig, several conspiracy theories were currently flourishing, including - "This is all a manipulation by the mainstream, this is all just scaremongering". These kinds of claims went as far as the theory that "illness-causing viruses do not exist".

Many of these theories came from esoteric sources. In this case, it was important to examine other videos or contributions by the author to see if they liked to share conspiracy theories. A look at the legal notice was also often helpful - if there was no real legal notice, for instance, or the channel owner was keeping it secret. More information can be found on the platform correctiv (https://correctiv.org).

PLAYING IT DOWN: Brodnig said it was especially concerning that there were currently several instructions circulating on how to treat an infection with the virus oneself, how to administer self-tests, or even how to avoid it. One of these "tests" said to hold one's breath for ten seconds, and if one did not cough afterwards, there was no infection. Another called on people to gargle with warm water and vinegar as often as possible, because this would kill the virus. These "instructions" were very dangerous. Brodnig said people were sharing them because they were looking for safety, and wanted to calm themselves.

TROLLING MESSAGES VIA WHATSAPP: In many cases, it could be assumed that the messages are trolling messages, where the senders were trying to scare people for their own amusement. For instance, there was a story claiming that helicopters would be spraying disinfectant over the city as of 11.30 p.m. at night. This story was already debunked by the fact checkers at mimikama. (www.mimikama.at).

IMITATING CREDIBLE SOURCES: A Twitter account which has imitated the look of the British Broadcasting Corporation BBC recently announced that Harry Potter actor Daniel Radcliffe had contracted the coronavirus. This fake story was spread widely, because people believed a credible-looking source, said Brodnig. At the same time, fake voice messages from politicians were being distributed. "Imitating credible sources is a popular trick for spreading spectacular claims".

POLITICAL MOTIVES: Fake news was often used to transmit political content. Brodnig reported a story which said that infected refugees arrived in Carinthia province and were spreading the virus there now. "These stories are used to provoke anger at refugees", said Brodnig. This was mobilisation against existing bogeymen.

FAKES IN THE COMMUNITIES: Here, Brodnig referred to an intentionally fake story spread by two men, who the police already tracked down. They posted a picture and claimed that a first person in Hallein (Salzburg province -ed.) had tested positive for the coronavirus. This case showed that it was not actually possible to stay anonymous online, and police work could track people down.

FINANCIALLY-MOTIVATED FAKE NEWS: Some creators of fake news were also keen to make some quick money by offering cures. These should be avoided at all costs, said the expert.

WHEN DOCTORS SAY THE OPPOSITE: A video by physician Wolfgang Wodarg calling the coronavirus pandemic scaremongering was currently circulating. The danger here, said Brodnig, was that people would not take the current health health regulations seriously, because the suggestion came from a medical expert. Brodnig handles the case in her blog

Türkisch

Korona virüsü nereden geldi?

Aralık 2019'da, Çin'in Wuhan şehrindeki insanlar bilinmeyen bir zatürree hastalığına yakalandı. Bu hastalığa yeni tip korona virüsü neden olmuştur. Bu yeni hastalık Covid-19 olarak da adlandırılmaktadır. Covid-19 dünya genelinde hızla yayıldı.

Şubat ayında, Avrupa'da özellikle İtalya'da birçok insan bu virüsü kaptı. Avusturya'da ise ilk hastalık vakaları Şubat sonunda görüldü. O zamandan bu yana, özellikle Tirol eyaleti, Avrupa'nın geniş bir riskli bölge haline gelmiştir.

Virüs nedir?

Virüs bir patojendir. Bu da, insanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olabileceği anlamına gelir. Vücudun dışında kalan virüsler zararsızdır. Ancak virüsler nefes alırken vücuda girerse, virüs uyanır. Ardından virüsler vücudun hücrelerine nüfuz eder ve çoğalıp hücreyi yok eder. Böylece hastalağın önü açılmış olur.

Aksırma durumunda, virüsler tekrar havaya savrulur, oradan da başka insanlar tarafından tekrar solunurlar. Böylece virüsler çok hızlı bir şekilde çevreye yayılırlar.

Korona virüsten nasıl korunurum?

Elleri sadece sabun ve suyla yıkamak korona virüsüne karşı korur. Ellerin tüm bölgeleri günde birkaç kez 40 ila 60 saniye boyunca iyice yıkanmalı. Aksırırken veya öksürürken, burun ve ağız önüne bir mendil tutulmalı. Veya dirseklerin iç kısmına aksırılmalı.

Çoğu zaman eller virüslerle temas ettiğinden eller yüz kısmına çok sık temas etmemeli. Sıradan yüz maskeleri giymek virüse karşı koruma sağlamaz. Bu maskeler sadece hasta olanlar tarafından giyilirse amaca uygundur.

Avusturya'daki insanlar şu anda nasıl davranmalı?

Avusturya hükümeti korona virüsünün yayılmasının önünü kesmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda hükümet, Avusturya'da insanların en iyisi evde kalmalarını istiyor. Buna sokağa çıkma kısıtlaması denir. Bu düzenleme 13 Nisan'a kadar geçerlidir. Kısıtlamaya sadece birkaç istisna getirilmiştir: Örneğin, yiyecek almak zorunda kalındığında. Ya da bankaya gidilmesi gerekiyorsa veya işe gitme zorunluluğu varsa. Ayrıca tek başına veya aynı hanede yaşayan insanların birlikte yürüyüşe çıkmalarına izni verilir.

Diğer insanlarla fiziksel mesafeyi korumak her zaman önemlidir. En az 1 ila 2 metrelik bir mesafe oldukça uygundur. Bu da, iki veya üç kol uzunluğu anlamına gelmektedir. Bu mesafeyle korona virüsüne yakalanma riski de azalmış olur. Evden çalışma imkanından da mümkün mertebe faydalanılmalı.

Başbakan Sebastian Kurz'a göre, korona virüsüne karşı alınan birçok önlem Paskalya sonrasına kadar sürebilir. Kurz bunu, "Paskalya'dan sonra gireceğimiz aşama, normal durumdan çok şimdikine benzeyecektir", şeklinde ifade etti.

Alışveriş yaparken uyulması gereken kurallar nelerdir?

Evde yiyecek kalmadıysa, alışverişe gidilecektir. Elbette şimdi de alışverişe çıkabilirsiniz. Ancak yaşlı insanların bir komşudan, onlar için alışveriş yapmasını rica etmeleri önerilir. Genç bir akraba da yaşlılar için alışveriş yapabilir. Alışveriş yaparken diğer insanlara karşı yine 1 veya 2 metrelik mesafeyi korumak önemlidir.

Yazarkasa civarında genellikle bir uyarı yazısı asılıdır. Bu yazıda, cep telefonu veya ATM kartı kullanarak temassız ödeme yapmaya işaret edilmektedir. Bu da, ödeme yaparken kasiyerin hastalığa yakalanmasını önlemek için getirilmiştir. Ancak, banknot veya madeni para ile ödeme yapmak yasak değildir. ATM kartı sahibi olmayan kişiler ise nakit ödemeye devam edebilirler.

Hala Avusturya'dan yurtdışına çıkılabiliniyor mu?

Korona virüsü nedeniyle, Avrupa'daki birçok ülke sınırları kapattı. Bu durumdan Avusturya da etkileniyor. Artık neredeyse tüm komşu ülkelere gidilemiyor. Almanya'ya sınır kapandı. Ayrıca İtalya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve Slovakya'ya da seyahat edilemiyor. Bu ülkelere sadece orada çalışan Avusturyalılar gidebiliyor. Komşu ülke Slovenya'ya halen gidilebiliyor ama oradan geldikten sonra 14 gün karantinaya girme zorunluluğu var.

Karantina, başka insanlarla temas kurmamak anlamına gelir. Diğer insanlardan ayrı bir yerde tutulmaktır. Bu uygulamaya ciddi veya bulaşıcı bir hastalık durumunda başvurulur. Ya da bir kişide hastalık şüphe edilirse. Karantina önleminin amacı ise hastalığın diğer insanlara bulaşmasını önlemektir.

Birçok insan için kısa çalışma sözkonusu - Bu nedir?

Çok sayıda fabrika korona virüsü nedeniyle kapatıldı. Birçok şirket sipariş alamıyor ve gelir elde edemiyor. Çok sayıda restoran da kapatmak zorunda kalmakta. Sonuç olarak, nice insan işini kaybediyor ve işsiz kalıyor. Ancak şirketlere ve çalışanlarına yardım etmek için bir imkan sunulmaktadır. Bu seçeneğe kısa çalışma denir. Kısa çalışmalarda, çalışma saatleri çok aza düşürülmüştür. Bu imkandan faydalanan çalışanlar ise işini kaybetmemiş olur. Çalışan daha sonra maaşını şirketinden değil, Avusturya hükümetinden alır.

Hükümet şirketlere toplam 38 milyar Avro yardım aktarmayı planlıyor. Paranın bir kısmı hızlı yardım sunmak içindir. Ya da başka bir deyimle acil yardım verilmektedir. Yardımın diğer bir kısmı ise özellikle mağdur kalan işletmelere kredi olarak verilecektir. Bazı işletmeler belirli bir süre vergi yükümlülüğünden de muaf tutulacaktır.

Korona virüsü - Güncel yalan haberlere ilişkin haber doğrulamaları

Gazeteci ve sosyal medya uzmanı İngrid Brodnig, e-posta adresi coronavirus@brodnig.org bünyesinde sahte haber örnekleri ve bunların çürütülmesini topluyor. Aşağıda, Brodnig'in APA ile yaptığı röportajında açıkladığı güncel yalan haberlere genel bir bakış yer almaktadır:

KOMPLO TEORİLERİ: Brodnig'e göre, özellikle çeşitli komplo teorileri bu günlerde doruk noktaya ulaştı: Tüm bunlar ana akımın manipülasyonu veya panik yaratmak amaçlanıyor gibi örnekler verilebilir. Bu tür iddialar, hasta eden virüslerin aslında olmadığı tezine kadar uzanıyor. Buna benzer birçok tez ezoterik camiası temsilcilerine aittir. Öyleyse, komplo teorilerini paylaşmaktan hoşlanıp hoşlanmadığını görmek için yazarın diğer videolarını veya katkılarını yakından incelemek önemlidir. Künyeye bir bakış bile yeterli olabilir. Örneğin, orada gerçek bir künye belirtilmemiş ve medya sahibi gizlenmiştir. Correctiv platformu kendisini bu konuya ayrıntılı olarak adamıştır (https://correctiv.org).

BASİTLEŞTİRME: Brodnig'e göre, bir enfeksiyon durumunda kendinizi nasıl tedavi edeceğinize veya nasıl test edeceğinize ve hatta nasıl önleyeceğinize dair artan davranış talimatları oldukça endişe vericidir. Örneğin, nefesin on saniye tutulması tavsiye ediliyor. Bunun ardından öksürmüyorsan, enfekte olmamışsın demekmiş. Başka bir yazıda ise, mümkün olduğunca sıkça ılık su ve sirke ile gargara yapmaya çağrı yapılıyor. Çünkü bu sayede, virüs başarılı bir şekilde öldürülüyormuş. Bu tür "talimatlar" son derece tehlikeli olduğunu vurgulayan Brodnig'e göre, bunlar esas olarak insanların güven aradıkları ve sakinleşmek istedikleri için paylaşılıyor.

WHATSAPP ORTAMINDA TROL MESAJLARI: Birçok vakada, bunların trol mesajları olduğunu varsaymak gerekir. Burada göndericiler kendi eğlenceleri için korkuyu bir oyun aracı olarak kullanmaktalar. Örneğin, şu anda sözkonusu haber aracı üzerinden helikopterlerin saat 23:30'dan sonra şehir üzerine dezenfektan püskürttüğü mesajı dolaşmaktadır. Sözkonusu bildirim bu arada mimikama haber doğrulayıcıları tarafından çürütülmüştür (www.mimikama.at).

CİDDİ KAYNAKLARIN TAKLİDİ: İngiliz yayın organı BBC'nin görünümüne dayanan bir Twitter hesabı kısa süre önce "Harry Potter" oyuncusu Daniel Radcliffe'nin koronavirüse yakalandığı iddiasını yaydı. (Bu yalan) haber aşırı hızla yayıldı, çünkü İngrid Brodnig'e göre insanlar sözde güvenli bir kaynaktan haber aldıklarına güveniyorlardı. Politikacıların seslerini taklit eden sahte sesli mesajlar da dolaşıma sokuldu. Brodnig'e göre "Saygın kaynakların taklidi sansasyon yaratan iddiaları yaymak için popüler bir numaradır."

SİYASİ GEREKÇELER: Siyasi içerikleri aktarmak için sıkça yalan haberlere başvurulur. Brodnig, enfekte olmuş mültecilerin Kärnten eyaletine gelip virüsü oraya yaydıklarına dair bir bildirimden bahsediyor. "Bu tür haberler mültecilere karşı öfkeyi tetiklemek için kullanılabilir", diyen Brodnig, mevcut düşmanlık algısına karşı seferber edildiğini de sözlerine ekledi.

KENDİ ÇEVRENDEKİ YALAN HABERLER: Bu başlıkla Brodnig, polisin tespit ettiği iki adamın kasıtlı yaydığı yanlış mesaja atıfta bulunuyor. Yayınladıkları bir fotoğrafla Hallein'de korona virüsü testi pozitif çıkan ilk kişi görüldüğünü iddia etmişlerdi. Bu olay, internet ortamında anonim kalmanın garantisi olmadığını ve polisin araştırmaları ile bu tür kaynakları hazırlayanların kimliğine ulaşabileceğini göstermektedir.

EKONOMİK GEREKÇELİ YALAN HABERLER: Bazı yalan haber yazarları hızlı para kazanma amacıyla her türlü ilacı da satışa sunuyor. Bunlardan kesinlikle uzak kalınmalıdır.

DOKTORLAR AKSİNİ SÖYLÜYORSA: Korona virüs pandemisini bir panik aracı olarak gösteren tıp doktoru Wolfgang Wodarg'ın videosu şu anda oldukça yaygındır. Buradaki tehlike ise tavsiyelerin bir tıp uzmanından geldiği için vatandaşların mevcut sağlık düzenlemelerini ciddiye almamasıdır. Brodnig bu olayı blogunda ayrıntılı olarak ele alıyor.

BKS

Odakle koronavirus?

Wien. U decembru 2019 godine su ljudi u kineskom gradu Vuhan oboljevali od nepoznate upale pluća. Bolest je bila izazvana novom vrstom koronavirusa. Ta nova bolest se naziva Covid-19. Covid-19 se širi brzo cijelim svijetom.

U Evropi su u februaru, prije svega u Italiji, od tog virusa obolili mnogi ljudi. I u Austriji su krajem februara utvrđeni prvi slučajevi bolesti. Od tada savezna republika Tirol vazi kao jedno od najrizičnijih područja u Evropi.

Šta je virus?

Virus je izazivač bolesti. To znači, da može da izazove bolest kako kod ljudi tako i kod životinja. Van tijela su virusi bezopasni. U slučaju da virusi ipak, na primjer putem disanja, dospiju u tijelo, virus se budi. Tada virusi prodiru u ćelije u organizmu, razmnožavaju se i uništavaju ćelije. Tada bivamo bolesni.

Ako kišete, virusi se raspršuju kroz vazduh. Tako ih udišu drugi ljudi. Na taj način se virusi šire veoma brzo.

Kako se mogu odbraniti od koronavirusa?

Protiv koronavirusa štiti najjednostavnije pranje ruku, vodom i sapunom. Trebalo bi višekratno tokom dana 40 do 60 sekundi temeljito prati ruke. Pri kihanju ili kašljanju trebalo bi na nos i usta staviti maramicu. Ili to činiti u ruku savijenu u laktu.

Rukama ne bi trebali ni toliko često dodirivati lice, budući da su ruke te koje su najviše izložene virusima. Nošenje obicnih zaštitnih maski ne štiti od virusa. Takve maske služe svrsi samo onda ako ste sami bolesni.

Kako bi se u ovom trenutku ljudi u Austriji trebali ponašati?

Vlada Austrije želi da spriječi širenje koronavirusa. Zbog toga, želja je Vlade, da stanovništvo Austrije ostane u svojim domovima. To se naziva ograničenje izlaska. Ono važi jos do 13.aprila. Postoji samo nekoliko iznimaka: na primjer ako se žele kupiti kućne namirnice ili ako se treba otići do banke ili na posao. Šetnje su dozvoljene samo ako ih sami upražnjavate ili s osobama s kojima stanujete.

Veoma je važno pri tom uvijek držati distancu naspram drugih ljudi. Najbolje između 1 do 2 metra. To je otprilike dužina od dvije do tri ruke. Tako će rizik od dobijanja koronavirusa biti manji. Ako je to moguće, bilo bi dobro svoje poslove odrađivati od kuće.

Više mjera protiv koronavirusa će vjerovatno trajati duže, i poslije Uskrsa. To je rekao i kancelar Republike Austrije Sebastian Kurc. "Poslije Uskrsa nalazićemo se u jednoj fazi, koja više liči sadašnjoj nego što bi bila slična normalnim uslovima", rekao je Kurc.

Na koja pravila treba obratiti paznju prilikom kupovine?

Ako u domaćinstvu nema nista za jelo, mora se ići u kupovinu. To naravno smijemo i sada. Starije osobe trebale bi zamoliti nekog iz susjedstva da za njih obavi kupovinu. Mogao bi i neko od mlađe generacije otići u kupovinu za svoje starije rođake. Važno je, i pri kupovini, držati se distance od 1 do 2 metra naspram drugih ljudi.

Na kasama često stoji znak na kome piše da je najbolje izvršiti plaćanje bez kontakta, mobilnim telefonom ili kreditnom karticom. Time se treba spriječiti da se osoblje na kasi prilikom plaćanja zarazi. Plaćanje novčanicama i kovanicama nije zabranjeno. Ako ljudi npr. ne posjeduju kreditnu karticu, naravno da svoje račune mogu izmiriti novcem.

Da li se može izaći iz Austrije?

Uslijed koronavirusa je dosta zemalja u Evropi zatvorilo svoje granice. To se odnosi i na Austriju. U skoro sve zemlje u okruženju ne smije se više putovati. Granica ka Njemačkoj je zatvorena. Kao i ka Italiji, Mađarskoj, Češkoj Republici, Švajcarskoj i Slovačkoj. Ako ste Austrijanac u navedene zemlje možete putovati samo ako tamo radite. Ka Sloveniji se može putovati. Ali onda morate provesti 14 dana u karantinu.

Karantin znači - da se ne smije doći u kontakt sa drugim osobama. Vrši se odvajanje od ostalih ljudi. To se čini ako imate tešku ili zaraznu bolest. Ili ako se sumnja da je imate. Sa karantinom se želi postići da se spriječi dalje širenje zaraze.

Dosta ljudi je pogodjeno skraćenim radom - šta je to?

Zbog koronavirusa mnoge tvornice su prestale s radom. Veliki broj preduzeća ne dobijaju poslove a samim tim ni novac. Mnogi lokali su zatvoreni. Stoga je dosta ljudi ostalo bez posla. Ipak postoji jedna mogućnost kako bi se pomoglo preduzećima i njenim radnicima. Ta mogucnost se zove skraćeni rad. Za vrijeme skraćenog rada, radi se jos sasvim malo. Zaposleni mogu na taj način zadržati svoj posao. U tom slučaju novac zaposlenima isplaćuje država Austrija, a ne preduzeće.

Vlada Austrije će tako sa 38 milijardi eura pomoći preduzećima. Jedan dio novca je namjenjen za brzu pomoć. To se zove momentalna pomoć. Drugi dio novca bi posebno ugrozena preduzeća mogla dobiti kao kredit. Neka preduzeća biće oslobodjen plaćanja poreza na izvjesni vremenski period.

Koronavirus - Provjera vjerodostojnosti /Faktencheck/ aktuelnih laznih vijesti /Fake News/

Novinarka i ekspert u domenu socijalnih mreža Ingrid Brodnig sakuplja na e-mail adresi coronavirus@brodnig.org primjere laznih vijesti - i njihovo demantovanje. Slijedi pregled aktuelnih lažnih vijesti, koje Brodnig za APA-u objašnjava:

TEORIJE ZAVJERE: Brodnig naglasava da doživljavamo vrhunac teorija zavjere, kao naprimjer: "Ovo je sve manipulacija mejnstrima, svo to dizanje panike". Ovakve izjave sežu do teorija da virusi uopšte ne postoje. Puno ovakvih teorija dolaze iz kruga ezoteričara. Ovdje bi bilo dobro provjeriti ostale video zapise i članke toga autora, da li je sklon širenju teorija zavjere. I samo jedan pogled na impresum može biti od velike pomoći, naime ako nema nikakvih podataka o autoru. Ovoj temi se posvetila platforma Correctiv (https://correctiv.org)

POTCJENJIVANJE: Posebno sumnjiva su prilično raširena upustva kako se pri infekciji može sam sebi pomoći, odnosno testirati i spriječiti. Tako se savjetuje na primjer, zadržati dah nekoliko sekundi. Ako se poslije toga ne zakašlje, znači da nismo inficirani. Jedan drugi primjer savjetuje što je više moguće grlo ispirati toplom vodom i sirćetom, jer tako uspješno ubijamo viruse. Takva "upustva" su veoma opasna. Ona se baš zbog toga i šalju jer ljudi jednostavno traže sigurnost i olakšanje u ovakvim situacijama, kaže Brodnig.

PROVOKANTNE VIJESTI PREKO WHATSAPP-a: U dosta slučajeva mora se poći od pretpostavke da se radi o provokaciji, u kojoj pošiljalac ima namjeru širiti strah radi lične zabave. Aktuelni primjer, preko Messenger-a kruži vijest da će u 23:30 helikopteri prskati grad dezinfekcionim sredstvom. Ta vijest je u međuvremenu provjerena i demantovana. (www.mimikama.at)

IMITIRANJE VJERODOSTOJNIH IZVORA: Jedan Twitter nalog koji je preuzeo optiku britanske televizijske kuće BBC, raširio je vijest da je Daniel Radcliffe koji glumi Harry Potter-a obolio od koronavirusa. Vijest (ispostavilo se lažna) širila se brzo, budući da su ljudi vjerovali tobože sigurnom izvoru. "Imitacija vjerodostojnih izvora je omiljeni trik da se rašire spektakularne tvrdnje."

POLITIČKI MOTIVI: Sve više se koriste lažne vijesti da bi se prenijeli politički sadržaji. Brodnig izvještava o jednoj vijesti, po kojoj inficirane izbjeglice došle u Korušku i tamo raširili virus. "Takve vijesti su prikladne da povećaju bijes naspram izbjeglica" kaže Brodnig. Na taj način pojačavaju se ideje o neprijatelju.

LAŽNE VIJESTI U SOPSTVENOM NASELJU: Ovdje ukazuje Brodnig na svjesno širenje lažnih vijesti od strane dva muškarca, koje je policija u međuvremenu pronašla. Oni su postovali jednu fotografiju i tvrdili da je u Hallein-u jedna osoba pozitivno testirana na koronavirus. Ovaj slučaj pokazuje, da nije sasvim sigurno ostati anoniman na internetu i da policija moze pronaći inicijatora.

EKONOMSKI MOTIVISANE LAŽNE VIJESTI: Neki inicijatori lažnih vijesti se žele brzo obogatiti i nude svakojake lijekove. Od takvih se treba držati što dalje.

KAD LJEKARI GOVORE SUPROTNO: Posebno raširen je video liječnika Wolfgang Wodarg-a, koji koronavirus pandemiju predstavlja samo kao širenje panike. Opasnost međutim predstavlja da stanovništvo ne shvata ozbiljno zdravstvenu situaciju, budući da savjeti dolaze ostrane ljekara. Ovaj slučaj je Brodnig podrobno razjasnila na njenom blogu

Russisch

Откуда появился Коронавирус?

Wien. В декабре 2019 года в китайском городе Ухань люди заболели неизвестной пневмонией. Эта болезнь была вызвана ранее неизвестным типом коронавируса. Новое заболевание также называется Ковид-19. Ковид-19 быстро распространился по всему миру.

В Европе многие люди в феврале заразились этим вирусом, особенно в Италии. Первые случаи были обнаружены в Австрии в конце февраля. С тех пор земля Тироль, в частности, является одной из основных зон риска в Европе.

Что такое вирус?

Вирус - это патоген. Это означает, что он может вызывать болезни у людей или животных. Вне тела вирусы безвредны. Но если вирус попадает в организм, например, при дыхании, вирус просыпается. Затем вирусы проникают в клетки организма, становятся все больше и разрушают клетку. Тогда человек заболевает.

Если вы чихаете, вирусы выбрасываются обратно в воздух. Там они снова вдыхаются другими людьми. Таким образом, вирусы распространяются очень быстро.

Как можно защититься от коронавируса?

Даже простое мытье рук с мылом защищает от коронавируса. Тщательно мойте все части рук несколько раз в день в течение 40-60 секунд. Если вы чихаете или кашляете, держите носовой платок перед носом и ртом. Или чихайте в локоть согнутой руки.

Нельзя слишком часто прикасаться к лицу руками, так как обычно руки имеют контакт с вирусами. Медицинская маска, которую можно носить на лице, не защищает от вируса. Такая маска полезна только в том случае, если человек сам уже заразился вирусом.

Как должны вести себя люди в Австрии в настоящее время?

Правительство Австрии хочет остановить распространение коронавируса. Поэтому правительство просит всех жителей Австрии остаться дома. Это называется ограничение передвижения граждан. Такой режим будет действовать до 13 апреля. Есть только несколько исключений: Например, когда приходится покупать продукты в магазине. Или если приходится пойти в банк или на работу. Выйти на прогулку можно только в одиночестве или с людьми, с которыми проживаете вместе.

Важно всегда держаться достаточно далеко друг от друга, то есть, практиковать социальное дистанцирование. Лучшее расстояние - не менее 1-2 метров. Это целых две-три длины руки. Такое поведение снижает риск заражения коронавирусом. Своей работой по возможности надо заниматься не выходя из дома.

Многие меры против распространения коронавируса могут продлиться дольше, чем до Пасхи (13. апреля). Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. " "Возможно, после Пасхи - я уже могу эту информацию разглашать - мы будем в фазе, которая будет больше похожа на текущее положение, нежели на нормальное".

Какие правила необходимо соблюдать при совершении покупок?

Если дома нечего есть, надо пойти за покупками. Это по-прежнему разрешено, естественно. Но пожилым людям лучше попросить соседа совершить для них покупки. Младшие родственники также могут делать покупки для пожилых людей. При совершении покупок также важно держать дистанцию в 1-2 метра.

На кассах обычно есть табличка. На ней стоит, что лучше всего платить бесконтактным способом с помощью мобильного телефона или банковской карты. Это для того, чтобы не дать кассиру заразиться вирусом при оплате. Однако, не запрещено платить банкнотами или монетами. Например, если у людей нет банковской карточки, они могут расплачиваться наличными.

Можно ли еще уехать из Австрии?

Из-за коронавируса многие страны Европы закрыли свои границы. Этот закон в том числе касается и Австрии. Больше не разрешается ездить почти во все соседние страны. Граница с Германией закрыта. Также в Италию, Венгрию, Чехию, Швейцарию и Словакию больше ехать нельзя. Будучи австрийцем, вы можете попасть в эти страны, только если работаете там. Вам по-прежнему разрешено путешествовать в соседнюю страну - Словению. Но после этого вы должны пробыть в карантине 14 дней.

Карантин означает, что нельзя вступать в контакт с другими людьми. Человек на карантине отделен от всех остальных людей. Такая мера принимается, когда у человека серьезное или заразное заболевание. Или если есть основания полагать, что у человека есть такое заболевание. Цель карантина - предотвратить заражение окружающих людей.

Многих людей касается введение режима сокращения рабочего времени ("Kurzarbeit") - Что это такое?

Из-за коронавируса многие фабрики закрыты. Многие фабрики больше не получают заказов, и соответственно, больше не получают денег. Также пришлось закрыть многие рестораны. Поэтому многие люди теряют работу и становятся безработными. Но есть способ оказать помощь компаниям и их сотрудникам. Эта возможность называется программа сокращения рабочего времени ("Kurzarbeit"). В рамках такой программы человек работает не полный рабочий день. Но зато его рабочее место сохраняется. В таком случае, работник получает зарплату уже от австрийского государства, а не от своей компании.

В общей сложности правительство хочет предоставить предприятиям помощь в размере 38 миллиардов евро. Часть денег предназначена для быстрой помощи. Это называется немедленная помощь ("Soforthilfe"). Другая часть денег может быть предоставлена в качестве займа компаниям, которые особенно сильно пострадали от кризиса. Некоторым компаниям не придется платить налоги в течение определенного периода времени.

Коронавирус - проверка фактов по текущим фальшивым новостям.

По адресу электронной почты coronavirus@brodnig.org журналист и эксперт по социальным сетям Ингрид Бродниг собирает примеры фальшивых новостей - и их аннулирования. Ниже приводится обзор текущих фальшивых новостей, которые Бродниг объясняет в интервью АПА:

ТЕОРИИ ЗАГОВОРА: По словам Бродниг, такие теории заговора как: Это все манипуляция мейнстримом, это паника, пользуются большим успехом. Такие утверждения доходят даже до тезиса о том, что вирусы вызывающие заболевания, вовсе не существуют. Многие такие теории исходят от представителей эзотерической сцены. В таких случаях надо рассмотреть другие видеоматериалы или выступления автора, чтобы понять, делится ли он охотно теориями заговора. Также надо проверить выходные данные, например, если нет информации о реальном владельце этого канала СМИ. Платформа Correctiv интенсивно занимается этой темой (https://correctiv.org).

ПРЕУМЕНЬШЕНИЯ: По мнению Бродниг, особую тревогу вызывают инструкции о том, как можно сам себя лечить в случае заражения или себя тестировать или даже предотвращать заражение вирусом. Например, есть такой совет - задержать дыхание на десять секунд. Если после этого ты не кашляешь, тогда ты, мол, не заражен. Также говорится о необходимости, как можно чаще полоскать теплой водой и уксусом, так как, мол, таким образом можно убить вирус. Эти "инструкции" очень опасны. По словам Бродниг, их распространяют в основном потому, что люди стремятся к безопасности и хотят сами себя успокоить.

ТРОЛЛЬ-СООБЩЕНИЯ ПО WHATSAPP: Во многих случаях приходится полагать, что это тролль-сообщения, в которых отправитель играет со страхом людей, ради собственного развлечения. Например, в настоящее время через "Messenger" циркулирует сообщение о том, что вертолеты будут распылять дезинфицирующее средство над городом с 23:30. Эта новость уже была опровергнута (www.mimikama.at).

ИМИТАЦИЯ СЕРЬЁЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ информации: аккаунт в Твиттере, который был смоделирован по образцу британского канала BBC, недавно распространил новость о том, что актер "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф мол заболел коронавирусом. Эта (ложная) новость быстро распространилась, потому что, по словам Ингрид Бродниг, люди доверяли якобы надежному источнику. Также были распространены фальшивые голосовые сообщения от политиков. "Имитация авторитетных источников - популярный трюк для распространения скандальных заявлений".

ПОЛИТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ: фальшивые новости зачастую используются для передачи политического содержания. Бродниг сообщает о новости, согласно которой инфицированные беженцы прибыли в Каринтию и распространили там вирус. "Такие новости разжигают гнев на беженцев", - сказала Бродниг. Таким образом, дополнительно усиливается уже существующий в обществе образ противника.

ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ НА МЕСТАХ: Бродниг ссылается на то, что двое мужчин нарочно распространяли фальшивые новости. Милиция уже их поймала. Они опубликовали фотографию и заявили, что первый человек в городе Галлейн получил положительный результат теста на вирус короны. Этот случай показывает, что нет гарантии на анонимность в интернете и что работа милиции может привести к идентификации авторов таких фальшивых новостей.

ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ: Некоторые авторы фальшивых новостей намерены быстро заработать большие деньги и предлагают всевозможные лечебные средства. Крайне важно держать руки подальше от таких средств и мнимых лекарств.

КОГДА ВРАЧИ ГОВОРЯТ ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНО: Видео врача Вольфганга Водарга, в котором пандемия коронавируса изображена как паника, распространяется в интернете. Опасность заключается в том, что граждане, посмотрев видео, могут уже несерьезно относиться к нынешним мерам государства в области здравоохранения, так как Водарг является врачем и его советы, соответственно, являются советами врача. Бродниг подробно рассматривает данный видео в блоге

Ungarisch

Honnan ered az új koronavírus?

Wien. 2019 decemberében a kínai Vuhan városban az emberek egy ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban betegedtek meg. Ezt a betegséget az újfajta koronavírus idézte elő. Az új betegséget COVID-19-nek is nevezik. A COVID-19 gyorsan elterjedt az egész világon.

Európában először is Olaszországban betegedtek meg az emberek a vírus által februárban. Február végén Ausztriában is megjelentek az első esetek. Európában azóta főként Tirol tartomány számít nagy rizikóterületnek.

Mik azok a vírusok?

A vírusok kórokozók. Ez azt jelenti, hogy emberekben vagy állatokban okoznak betegséget. A testen kívül a vírusok ártalmatlanok. Ha azonban például belégzés által a testbe kerülnek, akkor felélednek. Ilyenkor a vírusok a test sejtjeibe hatolnak, sokszorozódnak, tönkreteszik a sejteket és betegek leszünk.

Ha valaki tüsszent, akkor a vírusok a levegőbe kerülnek. Más emberek pedig belélegzik őket. Így a vírusok gyorsan terjeszkednek.

Hogyan tudok védekezni a koronavírus ellen?

A koronavírus ellen már a sima vízzel és szappannal történő kézmosás is védelmet nyújt. Naponta többször, 40-60 másodpercig alaposan mossuk meg a kezünk minden egyes részét. Tüsszentéskor vagy köhögéskor tartsunk az orrunk és a szánk elé zsebkendőt, vagy tenyerünk helyett tüsszentsünk a könyökünkbe.

A kezünkkel ne nyúljunk gyakran az arcunkhoz, hisz legtöbbször a kezünkkel érintkezünk először a vírussal. A sima maszkok nem védenek meg a vírustól. A maszknak csak akkor van értelme, ha mi magunk betegek vagyunk.

Hogyan kell viselkedniük az embereknek Ausztriában a jelenlegi helyzetben?

Az osztrák kormány meg akarja állítani a koronavírus terjedését, ezért arra kéri az Ausztriában élő embereket, hogy maradjanak otthon. Ezt nevezik kijárási korlátozásnak, ami április 13-ig érvényben van. Csak néhány kivétel van: például, ha élelmiszert kell vásárolnunk, bankba vagy munkába kell mennünk. Sétálni csak egyedül vagy olyan emberekkel szabad, akikkel együtt élünk.

Fontos, hogy mindig megfelelő távolságot tartsunk az emberektől. Legjobb esetben legalább egy-két métert, ami kb. két vagy három karhossznak felel meg. Ezáltal csökken az esélye, hogy elkapjuk a koronavírust. Ha van rá mód, akkor dolgozzunk otthonról.

Számos koronavírus ellen hozott intézkedés lehet, hogy húsvét után is tartani fog. Sebastian Kurz szövetségi kancellár nyilatkozata szerint: "Húsvét után olyan fázisba érkezünk, ami jobban fog hasonlítani a jelenlegihez, mint a régi mindennapokhoz."

Milyen szabályokat kell figyelembe venni vásárláskor?

Ha már otthon nincs mit ennünk, be kell vásárolnunk. Természetesen ez jelenleg is módunkban áll. Az idősek azonban inkább kérjenek meg egy szomszédot, vagy egy fiatal rokont, hogy vásároljon be nekik. Vásárláskor is fontos, hogy egy-két méter távolságot tartsunk a többi embertől.

A kasszáknál gyakran látható egy tábla. Ezen a táblán az szerepel, hogy a legjobb az lenne, ha érintés nélkül fizetnénk a bankkártyánkkal vagy a telefonunkkal. Így megakadályozhatjuk, hogy a pénztáros a fizetés során megfertőződjön. De nem tilos papírpénzzel vagy érmével fizetni. Ha valakinek nincs bankkártyája továbbra is fizethet készpénzzel.

Ki lehet utazni Ausztriából?

A koronavírus miatt számos európai ország lezárta a határait. Ez Ausztriát is érinti. Szinte egy szomszédos országba sem lehet már utazni. A németországi határokat lezárták. Olaszországba, Magyarországra, Csehországba, Svájcba és Szlovákiába sem lehet már menni. Ezekbe az országokba csak akkor lehet belépni, ha valaki osztrák állampolgár, de ott dolgozik. A szomszédos Szlovéniába még lehet utazni, de azután 14 napra karanténba kell vonulni.

A karantén azt jelenti, hogy nem kerülhetünk másokkal kapcsolatba. Elkülönítenek bennünket a többi embertől. Erre akkor kerül sor, ha valakinek súlyos vagy fertőző betegsége van, vagy akkor, ha feltételezhető a betegség. A karanténnal azt próbálják megakadályozni, hogy más emberek megfertőződjenek.

Sok embert érint a rövidített munkaidő (Kurzarbeit) - Ez mit jelent?

A koronavírus miatt számos gyár leállt. Sok vállalat nem kap több megbízást és pénzt. Számos vendéglátó egységnek is be kell zárnia. Ennek következtében nagyon sokan elveszítik a munkájukat és munkanélküliek lesznek. Azonban van egy lehetőség, amivel a cégeknek és munkatársainak segíteni lehet. Ezt a lehetőséget nevezik rövidített munkaidőnek (Kurzarbeit). A rövidített munkaidő során csak nagyon keveset dolgozik az ember, de megmarad a munkahelye. A pénzt ilyenkor nem a munkáltató, hanem az osztrák állam adja.

Összességében a kormány 38 milliárd euróval akar segíteni. A pénz egy részét gyors segítségnek szánják. Ezt nevezik azonnali segélynek. A pénz másik részére a különösen nehéz helyzetben levő vállalatok tarthatnak igényt, hitel formájában. Egyes vállalatoknak egy bizonyos ideig nem kell adót fizetniük sem.

Koronavírus - Az aktuális álhírek ellenőrzése

Wien. A újságírónő és közösségi média szakértő, Ingrid Brodnig a coronavirus@brodnig.org email cím alatt gyűjti a példákat az álhírekre - és azok cáfolására. A következőkben egy rövid összegzést láthatnak az aktuális álhírekről, amelyeket Brodnig az APA-val folytatott beszélgetése során magyarázott el:

ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK: Fő szezonjukat élik Brodnig szerint a különböző összeesküvés-elméletek, mint például: ez az egész csak a "mainstream" manipulációja és pánikkeltés. Az ilyen állításokból aztán tézisek lesznek: nem léteznek vírusok, amik beteggé tesznek. Ilyen tézisek főként az ezoterikus közösség köreiből kerülnek ki. Ha ilyennel találkoznánk, nézzünk meg más videókat is vagy vegyük nagyító alá a szerzőt, hogy lássuk, mennyire szeret összeesküvés-elméleteket megosztani. Segíthet az is, ha egy pillantást vetünk az impresszumra, egyértelmű jel, ha nincs megfelelő impresszum és a médium tulajdonosa is titkosított. A Correctiv nevű platform részletesebben is foglalkozik ezzel a témával (https://correctiv.org).

KÖNNYELMŰSÉG: Brodnig szerint különösen aggasztóak, azon olyan tanácsok, amelyek tippeket adnak arról, hogy hogyan tudjuk magunkat kezelni, ha megfertőződtünk vagy, hogy miként tudjuk magunkat tesztelni, esetlegesen a fertőzést megelőzni. Például találkozhatunk olyan tanáccsal is, hogy tartsuk vissza tíz másodpercig a lélegzetünket. Ha azután nem köhögünk, nem vagyunk fertőzöttek. Egy másik bejegyzésben az áll, hogy gyakran öblögessük a torkunkat meleg vízzel és ecettel, és így elpusztíthatjuk a vírust. Az ilyen "utasítások" kifejezetten veszélyesek. Brodnig szerint az emberek azért osztják meg ezeket, mert biztonságra vágynak és meg akarják nyugtatni magukat.

TROLLKODÓ WHATSAPP ÜZENETEK: Sok esetben abból kell kiindulni, hogy trollkodó üzenetekről van szó, amelyek során a feladó más félelméből űz játékot a saját szórakoztatására. Például jelenleg az az üzenet kering, hogy helikopterek 23.30-kor fertőtlenítőszert fognak spriccelni a városra. Ezt a közleményt a hírellenőrző mimikama már megcáfolta. (www.mimikama.at)

HIVATALOS FORRÁSOK UTÁNZÁSA: Egy Twitter felhasználói fiók, ami a brit BBC adó színeiben tüntette fel magát, nemrég azt terjesztette, hogy a Harry Potter című filmből ismert színész, Daniel Radcliffe, megfertőződött a koronavírussal. Az (egyébként hamis) üzenet gyorsan terjedt, mert az emberek egy hivatalosnak gondolt forrásnak hittek. Szintén terjengtek hamis hangüzenetek politikusok hangjával. "A hivatalos források másolása kedvelt trükk, amivel látványosan lehet híreket terjeszteni.

POLITIKAI MOTÍVUMOK: Az álhíreket újra és újra használják arra, hogy politikai témákat továbbítsanak. Brodnig egy álhírről számol be, amely szerint fertőzött menekültek érkeztek Karintiába (Kärnten) és terjesztik a vírust. "Az ilyen üzenetek arra szolgálnak, hogy dühöt izzítsanak a menekültekkel szemben." -mondja Brodnig. A már létező ellenséges kép megerősítését segítik.

ÁLHÍREK A SAJÁT KÖZSÉGBEN: Brodnig itt egy álhírre utal, amit két férfi tudatosan terjesztett és akiknek a rendőrség már nyomára bukkant. A férfiak egy fotót posztoltak és azt állították, hogy Halleinban megvan az első ember, akinek pozitív lett a koronavírus tesztje. Ez az eset jól szemlélteti, hogy a hálón nem lehet névtelenül megbújni és a rendőrség a munkája során nyomozhat a szerző után.

GAZDASÁGILAG MOTIVÁLT ÁLHÍREK: Egyes álhírek szerzői a gyors meggazdagodás reményében mindenféle gyógyeszközt felajánlanak. Ezektől el a kezekkel!

HA AZ ORVOSOK AZ ELLENKEZŐJÉT MONDJÁK: Különösen széles körben elterjedt Wolfgang Wodarg orvos videója, aki a koronavírus járványt pánikkeltésnek állítja be. Ez azért veszélyes, mert a lakosok nem veszik komolyan az egészségügyi utasításokat, ha egy orvos így vélekedik. Erről az esetről Brodnig részletesen tájékoztat blogjában

Polnisch

Skąd się wziął koronawirus?

Wien. W grudniu 2019 r. w Chinach w mieście Wuhan ludzie zaczęli chorować na nieznany dotąd rodzaj zapalenia płuc. Tę chorobę wywołał nowy wirus zwany koronawirusem. Ta nowa choroba nazywana jest też Covid-19. Zaczęła się ona szybko rozszerzać na całym świecie.

W lutym w Europie, głównie we Włoszech, zachorowało na tę chorobę wiele osób. Także w Austrii pod koniec lutego wykryto pierwsze zachorowania. Odtąd przede wszystkim Tyrol jest obszarem wysokiego zagrożenia w Europie.

Co to jest wirus?

Wirus to zarazek. To znaczy, że wirus może wywołać choroby u ludzi i zwierząt. Poza żywym organizmem wirusy nie są niebezpieczne. Jednak, gdy np. przy oddychaniu wirusy dostaną się do wnętrza organizmu, wtedy taki wirus budzi się. Następnie wirusy przenikają do komórek, rozmnażają się i niszczą komórki. Wtedy człowiek zaczyna chorować.

Kiedy kichamy, "wyrzucamy" wirusy w powietrze. Inni ludzie wdychają je. Tak wirusy rozprzestrzeniają się bardzo szybko.

Jak możesz chronić się przed koronawirusem?

Aby chronić się przed koronawirusem, wystarczy po prostu myć ręce wodą i mydłem. W ciągu dnia często myj starannie ręce przez 40-60 sekund. Podczas kichania lub kaszlu zasłoń usta i nosy chusteczką lub kichaj w zgięcie łokcia.

Nie dotykaj często twarzy rękami, bo to właśnie najczęściej ręce mają kontakt z wirusami. Zwykłe maseczki ochronne nie chronią przed wirusem. Te maski mają sens tylko wtedy, gdy sami jesteśmy chorzy.

Jak mamy się teraz zachowywać w Austrii?

Austriacki rząd chce zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dlatego rząd chce, aby ludzie najlepiej nie wychodzili z domu. Nazywa się to ograniczeniem wychodzenia z domu. Ten zakaz obowiązuje jeszcze do 13 kwietnia. Dom można opuszczać tylko w niewielu wyjątkach: na przykład, kiedy musimy kupić żywność. Albo kiedy musimy iść do banku albo do pracy. Na spacer wolno wychodzić tylko samemu albo z osobami, które mieszkają razem w tym samym mieszkaniu.

Trzeba przy tym zawsze uważać, żeby zachować odstęp od innych osób. Najlepiej zachować odstęp od co najmniej 1 do 2 metrów. Są to dwie do trzech długości ramienia. W ten sposób zmniejsza się ryzyko zakażenia koronawirusem. Jeżeli jest to możliwe, powinno się wykonywać swoją pracę zawodową w domu.

Liczne kroki przeciwko koronawirusowi może potrwają jeszcze dłużej niż do Wielkanocy. Powiedział to kanclerz Austrii Sebastian Kurz. "Po Wielkanocy będziemy w fazie, która będzie bardziej przypominała aktualną sytuację niż normalne życie", powiedział Kurz.

Jakich zasad trzeba przestrzegać, kiedy idzie się na zakupy?

Jeżeli nie mamy w domu już nic do jedzenia, trzeba iść na zakupy. Oczywiście także w obecnej sytuacji można jeszcze wyjść do sklepu. Starsze osoby powinny jednak lepiej poprosić sąsiadów, żeby zrobili dla nich zakupy. Również ktoś młodszy z rodziny może iść do sklepu i zrobić zakupy dla starszych krewnych. Ważne jest jednak, aby także na zakupach zachować odstęp od 1 metra do 2 metrów od innych osób.

Przy kasach w supermarkecie stoi teraz tablica z informacją. Klienci są proszeni, żeby najlepiej płacili bezdotykowo za pomocą komórki lub kartą bankomatową. W ten sposób chronimy kasjerkę i kasjera przez zarażeniem się chorobą podczas płacenia. Jednak nie ma zakazu płacenia banknotami lub monetami. Osoby, które na przykład nie mają karty bankomatowej, mogą dalej płacić gotówką.

Czy można jeszcze wyjechać z Austrii?

Z powodu koronawirusa wiele krajów w Europie zamknęło granice. Także Austria jest dotknięta tymi zakazami. Nie można już pojechać do prawie żadnego kraju sąsiadującego z Austrią. Granica z Niemcami jest zamknięta. Nie można również pojechać do Włoch, na Węgry, do Czech, do Szwajcarii i na Słowację. Do tych krajów można wjechać tylko wtedy, gdy się tam pracuje jako Austriak. Można pojechać jeszcze tylko do Słowenii. Ale następnie trzeba zostać przez 14 dni w kwarantannie.

Kwarantanna oznacza, że nie wolno mieć kontaktu z innymi osobami. Osoba w kwarantannie jest oddzielona od wszystkich innych osób. Stosuje się to wtedy, gdy ktoś jest chory na ciężką lub zakaźną chorobę. Albo w razie przypuszczenia, że dana osoba jest chora na taką chorobę. Kwarantanna ma zapobiec zarażeniu innych ludzi.

Dużo ludzi pracuje teraz w systemie skróconej pracy (Kurz-Arbeit) - co to znaczy?

Z powodu koronawirusa zamknięto wiele fabryk. Liczne zakłady nie dostają żadnych zleceń ani pieniędzy. Także wiele lokali gastronomicznych zostało zamkniętych. Dlatego bardzo dużo ludzi traci pracę i jest na bezrobociu. Jest jednak możliwość, żeby pomóc firmom i pracownikom. Taka forma pomocy to skrócony czas pracy (Kurz-Arbeit). Wtedy pracownik pracuje tylko bardzo niedużo. Pracownik nie traci mimo to pracy. Pieniądze za taką formę pracy otrzymuje się wtedy od państwa austriackiego, a nie od swojej firmy.

Rząd chce pomóc zakładom i firmom na łączną kwotę wynoszącą 38 miliardów euro. Część tych pieniędzy przeznaczona jest na szybką pomoc. To jest pomoc natychmiastowa. Inną część w formie kredytu mogą dostać zakłady i firmy, które są w szczególnie trudnej sytuacji. Niektóre firmy nie muszą także przez pewien czas płacić podatków.

Koronawirus - sprawdzamy fakty odnośnie aktualny fake newsów

Dziennikarka i ekspertka od mediów społecznościowych Ingrid Brodnig zachęca do przesyłania przykładów fake newsów i obalania tych dezinformacji na adres mailowy coronavirus@brodnig.org. Oto przegląd aktualnych rodzajów fałszywych informacji, które Brodnig komentuje dla agencji prasowej APA:

TEORIE SPISKOWE: Jak mówi Brodnig, aktualnie panuje moda na różne teorie spiskowe jak na przykład: To wszystko jest manipulacją mainstreamu, to jest robienie paniki. Autorzy takich twierdzeń posuwają się aż do następującej tezy: Generalnie w ogóle nie istnieją wirusy wywołujące choroby. Wiele takich tez pochodzi ze środowisk ezoterycznych. Tutaj należy przyjrzeć się innym nagraniom wideo lub tekstom autora, żeby zobaczyć, czy lubi się on dzielić teoriami spiskowymi. Spojrzenie na stopkę może również pomóc wtedy, jeśli na przykład nie ma tam prawdziwego adresu, a właściciel mediów jest ukryty. Na ten temat znajduje się dużo dogłębnych informacji na platformie Correctiv (https://correctiv.org).

BAGATELIZOWANIE: Zdaniem Brodnig szczególnie niepokojące są obecnie liczne "instrukcje postępowania", jak w przypadku infekcji leczyć się samemu względnie jak przeprowadzić samemu test, czy jak w ogóle zapobiec zainfekowaniu. I tak na przykład zaleca się wstrzymanie oddechu na dziesięć sekund. Jeśli po takim "teście" nie kaszlesz, to nie jesteś zarażony. Autor innego postu wzywa do jak najczęstszego płukania gardła ciepłą wodą z octem, ponieważ może to skutecznie zabić wirusa. Te "instrukcje" są bardzo niebezpieczne. Według Brodnig są one przekazywane dalej głównie dlatego, że ludzie szukają bezpieczeństwa i chcą się uspokoić.

WIADOMOŚCI TROLLI ROZSYŁANE PRZEZ WHATSAPP: W wielu przypadkach należy założyć, że są to wiadomości trolli, w których nadawcy grają na strachu dla własnej rozrywki. Na przykład obecnie za pośrednictwem komunikatora krąży wiadomość, że helikoptery będą rozpylać środek dezynfekujący nad miastem od godziny 23.30. Ta wiadomość została już obalona przez fact-checkerów z platformy mimikama (www.mimikama.at).

PODSZYWANIE SIĘ POD POWAŻNE ŹRÓDŁA: Konto na twitterze, które wzorowane było na szacie graficznej brytyjskiego kanału BBC, ostatnio rozpowszechniało informację o tym, że Daniel Radcliffe, aktor grający tytułową rolę w filmie "Harry Potter", zachorował na koronawirusa. Nawiasem mówiąc, fałszywe wiadomości szybko się rozeszły, ponieważ według Ingrid Brodnig ludzie ufali rzekomo bezpiecznemu źródłu. Rozpowszechniano również fałszywe komunikaty głosowe wykorzystując nagrania z głosami polityków. "Naśladowanie renomowanych źródeł to popularna sztuczka rozpowszechniania spektakularnych zarzutów."

POLITYCZNE MOTYWY: Nie pierwszy raz fałszywe wiadomości są również wykorzystywane do przekazywania treści politycznych. Brodnig przytacza jako przykład wiadomość o tym, że zainfekowani uchodźcy przybyli do Karyntii i rozprzestrzenili tam wirus. "Takie wieści nadają się do podsycania ksenofobii wobec uchodźców", mówi Brodnig. W ten sposób mobilizuje się przeciwko już istniejącym negatywnym wizerunkom obcych.

FAKE NEWSY ROZPOWSZECHNIANE W RODZINNEJ MIEJSCOWOŚCI: Brodnig odwołuje się tutaj do umyślnej fałszywej wiadomości pochodzącej od dwóch mężczyzn, których policja już ustaliła. Wysłali oni zdjęcie i twierdzili, że już jest pierwsza osoba w gminie Hallein z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. Przypadek ten pokazuje, że nie ma pewności, że pozostanie się anonimowym w sieci i że praca policji może prowadzić do identyfikacji autorów.

FAŁSZYWE WIADOMOŚCI Z POBUDEK EKONOMICZNYCH: Niektórzy autorzy fałszywych wiadomości stawiają również na szybkie pieniądze i oferują wszelkiego rodzaju środki uzdrawiające. Należy koniecznie trzymać ręce z daleka od takich ofert.

KIEDY LEKARZE PROWADZĄ POLEMIKĘ: Szczególnie rozpowszechnione jest obecnie nagranie wideo lekarza Wolfganga Wodarga, przedstawiające pandemię koronawirusa jako sianie paniki. Niebezpieczeństwo polega teraz na tym, że obywatele nie będą poważnie traktować obecnych restrykcji, ponieważ słyszą tu opinie pochodzące od lekarza. Brodnig szczegółowo naświetla tę sprawę na jej blogu

Arabisch

من أين يأتي فيروس كورونا؟

في ديسمبر ٢٠١٩ ، أصيب الناس في مدينة ووهان الصينية بمرض التهاب رئوي غير معروف. سبب هذا المرض الفيروس التاجى (كورونا) الجديد. يسمى المرض الجديد أيضًا Covid-19. انتشر Covid-19 بسرعة حول العالم.

في فبراير ، أصيب الكثير من الأشخاص في أوروبا ، وخاصة إيطاليا ، بالفيروس. كما تم اكتشاف الإصابة الأولى بهذا الفيرس في النمسا في نهاية فبراير. منذ ذلك الحين ، تعد ولاية تيرول على وجه الخصوص منطقة خطر كبيرة في أوروبا.

ما هو الفيروس؟

الفيروس ممرض. هذا يعني أنه يمكن أن يسبب المرض لدى البشر أو الحيوانات. الفيروسات خارج الجسم غير ضارة.فمثلا، إذا دخلت الفيروسات الجسم أثناء التنفس ، تنشط الفيروسات. ثم تخترق خلايا الجسم ، وتتكاثر بداخلها وتدمر الخلايا. فيمرض الشخص.

إذا عطس الشخص ، يتم تناثر الفيروسات مرة أخرى في الهواء. وبالتالى يتم استنشاقهم مرة أخرى من قبل أشخاص آخرين. هكذا تنتشر الفيروسات بسرعة كبيرة.

كيف أحمي نفسي من فيروس كورونا؟

للحماية من فيروس كورونا يكفى غسل اليدين بالماء والصابون. يجب ان تغسل اليدين جيدًا لمدة ٤٠ إلى ٦٠ ثانية عدة مرات في اليوم. عند العطس أو السعال ، يجب إمساك منديل أمام الأنف والفم. أو العطس في احد المرفقين.

لا يجب أن يلمس الوجه كثيرًا باليدين وذلك لأن اليدين تتلامس فى الغالب مع الفيروسات. إرتداء الكمامة البسيطة لا تفيد فى الوقاية من الفيروس. هذه الكمامات تفيد فقط إذا كان الشخص مريضًا.

ماهى السلوكيات التى يجب على الأشخاص في النمسا في الوقت الحالي آدائها؟

تريد حكومة النمسا وقف إنتشار فيروس كورونا. لذلك تفضل الحكومة أن يبقى الناس في منازلهم. وهذا ما يسمى تقييد الخروج أو الحد من التجول وذلك حتى ١٣ أبريل. هناك استثناءات قليلة للخروج: على سبيل المثال ، إذا كان يجب شراء الطعام. أو عند ضرورة الذهاب إلى البنك أو إلى العمل. يمكن الخروج للتمشية بمفردك أوحصرا مع الأشخاص الذين تعيش معهم.

من المهم دائمًا أن تبتعد عن الأشخاص الآخرين مسافة لا تقل عن ١ إلى ٢ متر. أي تقريبا ما يصل إلى طول ذراعين أو ثلاثة. هذه المسافة تقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا. يجب عليك أيضًا القيام بعملك من المنزل إذا كان ذلك ممكنًا.

قد تستغرق العديد من الإجراءات ضد فيروس كورونا وقتًا أطول لما بعد عيد الفصح. وذلك كما صرح المستشار سيباستيان كورتز. قال كورتز "سنكون مرحلة ما بعد عيد الفصح أشبه لليوم أكثر من الحياة المعتادة".



ما هي القواعد التي يجب اتباعها عند التسوق؟

إذا لم يكن لديك شيء لتتناوله في المنزل ، فعليك الذهاب للتسوق. بالطبع لا يزال بإمكانك القيام بذلك الآن. من الأفضل أن يطلب كبار السن من أحد الجيران التسوق لهم. كما يمكن للأقارب الأصغر سنا أن يتسوقوا لكبار السن. من المهم أيضًا عند التسوق الحفاظ على مسافة ١ أو ٢ متر من الأشخاص الآخرين.

غالبًا ما تكون عند خزينة الدفع علامة تقول أنه من الأفضل إجراء عملية بدون تلامس وذلك بإستخدام الهاتف الخلوى أو بطاقة الصرف الآلي. وذلك لمنع إصابة موظفين خزينة الدفع بالمرض عند الدفع. ومع ذلك ، لا يُحظر الدفع بإستخدام الأوراق النقدية أو العملات المعدنية. وذلك إذا لم يكن لدى الأشخاص بطاقة صرف آلي ، فيمكنهم الاستمرار في الدفع نقدًا.

هل لا يزال بالإمكان مغادرة النمسا؟

بسبب فيروس كورونا ، أغلقت العديد من البلدان في أوروبا الحدود. كذلك أيضا النمسا. لم يعد بالإمكان السفر البرى إلى جميع الدول المجاورة تقريبًا. الحدود مع ألمانيا مغلقة. لا يمكن أيضًا السفر إلى إيطاليا والمجر وجمهورية التشيك وسويسرا وسلوفاكيا. يمكن الوصول إلى هذه البلدان فقط إذا كنت كنمساوى تعمل هناك. لا يزال بالإمكان السفر البرى إلى دولة سلوفينيا المجاورة. ولكن يجب أن يبقى الشخص بعد الوصول في الحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا.

الحجر الصحي يعنى أنه لا يجب الإتصال بالأشخاص الآخرين. أى أنه يتم العزل عن جميع الأشخاص الآخرين. يحدث الحجر الصحى عندما يكون لدى الشخص مرض خطير معدي أو إذا إشتبه في ذلك. الغرض من الحجر الصحي هو منع إصابة الآخرين.

يخضع كثير من الناس لنظام العمل لوقت قصير - فما هو؟

توقفت العديد من المصانع بسبب فيروس كورونا عن العمل. كما لا تحصل شركات كثيرة على طلبيات جديدة ولا مزيد من المال. وقد وجب إغلاق العديد من المطاعم أيضًا. ونتيجة لذلك ، فقد العديد من الأشخاص وظائفهم وأصبحوا عاطلون عن العمل. هناك طريقة لمساعدة الشركات وموظفيها. هذه الطريقة تسمى العمل لوقت قصير. في نظام العمل لوقت قصير ، يقوم الشخص بالقليل جدًا من العمل. وبذلك يمكن للموظف الحفاظ على وظيفته. يحصل الموظف على رآتبه من دولة النمسا وليس من شركته.

تريد الحكومة مساعدة الشركات بإجمالي ٣٨ مليار يورو. جزء من هذه الأموال مخصص للمساعدة السريعة. هذا يسمى المساعدة الفورية. جزء آخر من هذه الأموال يمكن للشركات المتضررة بشدة أن تحصل عليه فى صورة قرض. كما أنه لن يتوجب على بعض الشركات دفع الضرائب لفترة معينة من الزمن.

فيروس كورونا - التحقق من صحة أهم الأخبار المزيفة

Utl: السيدة إنجريد برودنيج تعرض على وكالة الصحافة النمساوية (APA) أكثر الأخبار الكاذبة الصارخة

فيينا (APA) - تحت عنوان البريد الإلكترونى coronavirus@brodnig.org ،تجمع الصحفية وخبيرة مواقع التواصل الإجتماعي إنجريد برودنيج أمثلة من الأخبار الكاذبة - وتكذيبها. والتى قامت بعرضها فى مقابلة وكالة الصحافة النمساوية (APA) وفيما يلي نظرة عامة على الرسائل الخاطئة الحالية:

نظريات المؤامرة: وفقًا لبرودنيج ، فإن ذروة الموسم لها نظريات مؤامرة مختلفة ، مثل: هذا كله عبارة عن نشر شائعات ، الغرض منه نشر الخوف. هذه الادعاءات تصل إلى حد الإفتراض بأن الفيروسات المسببة للأمراض ليست موجودة بشكل عام. تأتي العديد من هذه الأطروحات من مدعين العلم بالغيبيات. هنا من المهم فحص مقاطع الفيديو أو المساهمات الأخرى التي كتبها المؤلف لمعرفة ما إذا كان يحب مشاركة نظريات المؤامرة. يمكن أن تساعد أيضًا نظرة على اسم الناشر، على سبيل المثال إذا لم يكن هناك ناشر حقيقى أوتم إخفاء إسم مالك الوسائط. قد كرست منصة Correctiv نفسها لهذا الموضوع بالتفصيل (https://correctiv.or).

حلول العزل: وفقًا للسيدة برودينج ، فإنه مما يثير للقلق بشكل خاص هو زيادة التعليمات حول كيفية علاج نفسك في حالة الإصابة أو كيفية إختبارها أو حتى منعها. على سبيل المثال ، يُنصح بحبس أنفاسك لمدة عشر ثوانٍ. إذا لم تسعل بعد ذلك ، فأنت غير مصاب بالعدوى. منشور آخر يدعو للغرغرة بالماء الدافئ والخل بقدر الإمكان لأن هذا يمكن أن يقتل الفيروس بنجاح. مثل هذه "التعليمات" خطيرة للغاية. وفقًا للسيدة برودينج ، يتم مشاركة هذه التعليمات حاليا بشكل أساسي لأن الناس يبحثون عن الأمن ويريدون أن يهدئوا من قلقهم.

رسائل المهرج عبر الواتس آب: في كثير من الحالات ، يجب على المرء أن يفترض أن هذه رسائل القزم ، حيث يلعب المرسلون بتحريك الخوف حرصا على تسليتهم الخاصة. على سبيل المثال ، يتم حاليًا نشر رسالة عبر برنامج المراسلة تفيد بأن المروحيات ستقوم برش المطهرات على المدينة من الساعة 11:30 مساءً. تم بالفعل إبطال هذا التقرير من قبل المدققين من مدونة mimikama

www.mimikama.at

تقليد المصادر الجدية: نشر حساب فى موقع تويتر مصمم على غرار حساب هيئة الإذاعة البريطانية BBC مؤخرًا رسالة مفادها أن الممثل دانيال رادكليف الذى أدى دور"هارى بوتر" قد أصيب بفيروس كورونا. الأخبار (بالمناسبة خاطئة) إنتشرت بسرعة ، لأن الناسبحسب رؤية السيدة إنغريد برودنيج وثقت في مصدر يفترض أنه آمن . كما تم تداول رسائل صوتية مزيفة لأصوات السياسيين. "إن تقليد المصادر ذات السمعة الحسنة خدعة شائعة لنشر ادعاءات مذهلة."

دوافع سياسية: تستخدم الأخبار المزيفة أيضًا مرارًا وتكرارًا لنقل المحتوى السياسي. تحكى السيدة برودنيج عن رسالة فحواها أن بعض اللاجئين المصابين بفيروس كورونا قد وصلوا إلى مقاطعة كارنتين ونشروا الفيروس هناك. وقالت برودنيج " إستخدام مثل هذه الأخبار مناسب لإثارة الغضب على اللاجئين". تم بالفعل حشد صور عدائية.

إشاعات في البلدة التى تقطنها: هنا تشيرالسيدة برودنيج إلى رسالة خاطئة متعمدة من رجلين تمكنت الشرطة بالفعل من التحقيق فيها. لقد نشروا صورة وإدعوا أن أول شخص في بلدة هالين أثبتت إصابه بفيروس كورونا. توضح هذه الحالة أنه ليس من المؤكد أن تبقى مجهول الهوية على الإنترنت وأن عمل الشرطة يمكن أن يؤدي إلى التعرف على مصدر الخبر.

الأخبار الكاذبة المحركة للإقتصاد: يعتمدها بعض مؤلفي الأخبار المزيفة أيضًا لحصولهم على الأموال السريعة ويقدمون جميع أنواع العلاجات. من الضروري أن تبقي يديك بعيدًا عن هذه الأخبار.

عنما يقول الأطباء العكس: انتشر بصورة مذهلة مقطع فيديو للطبيب فولفجانج ودارج ، والذي يصور فيه جائحة فيروس كورونا على أنها فقط لإثارة الذعر. الخطر هو أن المواطنين لن يأخذوا اللوائح الصحية الحالية على محمل الجد ، لأن النصيحة تأتي من أخصائي طبي. تسرد السيدة برودنيج هذه الحالة بالتفصيل في مدونتها

Farsi

ویروس کرونا از کجا امده است؟



در دسامبر سال ۲۰۱۹ مردم در شهر وهانِ چین با یک بیماری ریوی ناشناخته جدید بیمار شدند. این بیماری توسط نوعی جدیدی از ویروس کرونا ایجاد شده است. به این بیماری جدید Covid-19 نیز گفته می شود. Covid-19 به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت.



در ماه فوریه در اروپا به ویژه در ایتالیا بسیاری از انسان ها به این ویروس مبتلا شده اند. اولین حضور این بیماری نیز دراواخر فوریه در اتریش کشف شد. از آن زمان به بعد، ایالت تیرول بطور خاص یک منطقه ریسک پذیردر اروپا بوده است.



ویروس چیست؟



ویروس دلیل یک بیماری است. این بدان معنی است ، که می تواند باعث ایجاد بیماری در انسان یا حیوان شود. ویروس ها خارج از بدن بی ضرر هستند. اما اگر مثلاً ویروس ها هنگام تنفس وارد بدن شوند، ویروس از خواب بیدار می شود. سپس ویروس ها به سلول های بدن نفوذ می کنند، بیشتر می شوند و سلول ها را نابود می کنند. بعد انسان مریض می شود.





در هنگام عطسه، ویروس ها دوباره به هوا پرتاب می شوند. در آنجا مجدداً توسط افراد دیگر استنشاق می شوند. این گونه ویروس ها خیلی سریع گسترش می یابند.



چگونه می توانم از خود در برابر ویروس کرونا محافظت کنم؟





به سادگی با شستن دست های خود با آب و صابون می توانید در برابر ویروس کرونا از خود محافظت کنید. باید ۴۰ تا ۶۰ ثانیه چند بار در روز دستان خود را کامل بشویید. هنگام عطسه یا سرفه ، یک دستمال را در جلوی بینی و دهان خود نگه دارید. یا در آرنج خود عطسه کنید.



شما نباید بیش از حد با دست ها صورت خود را لمس کنید ، زیرا بیشتر اوقات دست شما با ویروس در تماس بوده است. ماسک های ساده صورت هیچ گونه محافظتی در برابر ویروس ندارند. این ماسک ها فقط در صورتی که خود بیمار هستید، کمک می کنند.



مردم در اتریش در حال حاضر چگونه باید رفتار کنند؟



دولت اتریش می خواهد جلوی انتشار ویروس کرونا را بگیرد. به همین دلیل دولت می خواهد تامردم در اتریش در حد امکان درخانه بمانند. به این „محدودیت خروج“ گفته می شود. تا ۱۳ آوریل معتبر است. فقط چند مورد محدودِ استثنا وجود دارد: به عنوان مثال ، اگر مجبور به خرید غذا هستید. یا وقتی مجبور هستید به بانک بروید یا سر کار بروید. فقط می توانید به تنهایی یا با افرادی که با آنها زندگی می کنید به پیاده روی بروید.



همیشه مهم است، که فاصله خود را از افراد دیگر حفظ کنید. بهترین حالت حداقل ۱ تا ۲ متر فاصله با دیگران می باشد. این به اندازه دو یا سه بازو باز شده است. این امر خطر ابتلا به ویروس کرونا را کاهش می دهد. در صورت امکان کار خود را نیز در خانه انجام دهید.





بسیاری از اقدامات علیه ویروس کرونا ممکن است حتی تا بعد ازعید پاک نیز طول بکشد. این گفته صدراعظم، سباستین كورتس می باشد. "ما بعد از عید پاک در مرحله ای نخواهیم بود، که شرایط به حالت عادی قبل از این دوره بوده است “.



در هنگام خرید چه قوانینی باید رعایت شوند؟



زمانی به خرید بروید که چیزی برای خوردن در منزل ندارید. البته شما هنوزهم می‌‌‌‌‌توانید این کار را انجام دهید. افراد مسن بهتر است از یک همسایه بخواهند که برای آنها به خرید برود. یا یکی از خویشاوند که جوان است می تواند برای افراد مسن به خرید برود. همچنین مهم است که هنگام خرید بین۱تا ۲ متر از افراد دیگر فاصله داشته باشید.



اغلب درقسمت پرداخت یک نوشته وجود دارد، که می گوید بهتر است با استفاده از تلفن همراه یا کارت های خودپردازو بدون تماس پرداخت انجام شود. این امر برای جلوگیری ازمبتلا شدن صندوقدار به بیماری می باشد. اما پرداخت اسکناس یا سکه ممنوع نیست. به عنوان مثال، اگر افراد کارت خودپرداز ندارند، می توانند با پرداخت پول نقد در قالب اسکناس و یا سکه نیز خرید خود را پرداخت نمایند.



آیا هنوز هم می توان از اتریش خارج شد؟



به دلیل ویروس کرونا، بسیاری از کشورهای اروپایی مرزهای خود را بسته اند. اتریش نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابرین تقریبا دیگر نمی توان به خیلی از کشورهای همسایه سفر کرد. مرز با آلمان بسته است. همچنین دیگر نمی توانید به ایتالیا ، مجارستان ، جمهوری چک ، سوئیس و اسلواکی سفر کنید. فقط، اگرشما به عنوان اتریشی در آن کشورها کار می کنید می توانید به این کشورها سفر کنید. شما هنوزهم می توانید به کشورهمسایه اسلوونی سفر کنید. اما بعد از آن شما باید ۱۴ روز در قرنطینه بمانید.

قرنطینه به این معنی است، که شما نمی توانید با افراد دیگر ارتباط برقرار کنید. شما از همه افراد دیگر جدا خواهید شد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که فردی یک بیماری سخت ومُسری داشته باشد. یا اگر مشکوک به داشتن آن باشد. قرنطینه برای جلوگیری از آلوده شدن افراد دیگر در نظر گرفته شده است.



بسیاری از افراد شامل حال کار کوتاه مدت می شنود - به چه معنی است؟





بسیاری از کارخانه ها به دلیل ویروس کرونا تعطیل شده اند. بسیاری از شرکت ها دیگر هیچ سفارش و پولی دریافت نمی کنند. بسیاری از رستوران ها نیز باید تعطیل باشند. در نتیجه، بسیاری از افراد شغل خود را از دست می دهند و بیکار هستند. اما راهی برای کمک به شرکتها و کارمندان آنها وجود دارد. به این گزینه کار کوتاه مدت گفته می شود. در کار کوتاه مدت، افراد خیلی کم کار می کند. بنابراین افراد می توانند شغل خود را حفظ کنند. سپس افراد پول خود را از کشوراتریش دریافت می کنند و نه از شرکت محل کارشان.

دولت می خواهد در مجموع ۳۸میلیارد یورو به شرکت ها کمک کند. بخشی از پول برای کمک سریع در نظر گرفته شده است. این کمک فوری نامیده می شود. بخش دیگر می تواند به به عنوان وام به مشاغل بسیار آسیب دیده پرداخت شود. برخی از شرکت ها مجبور نیستند برای مدت معینی مالیات بپردازند.

بررسی واقعیت ها، آژانس مطبوعاتی اتریش (APA): برودنیگ (Broding) درباره پیام های واتس اپ(WhatsApp) هشدار می دهد.





گزارش: روزنامه نگار و کارشناس رسانه های اجتماعی، برودینگ اخبار جعلی را جمع آوری می کند و به برسی انها نسبت به اخبار واقعی می پردازد=



وین (APA) - اخبار جعلی پیرامون ویروس کرونا به سرعت در حال افزایش است. اینگرید برودنیگ ، روزنامه نگار و کارشناس رسانه های اجتماعی ، در حال جمع آوری آشکارترین نمونه ها در وبلاگ خود و مقایسه آنها با بررسی های قبلی با استفاده از سیستم عامل های شناخته شده ی مانند mimikama.at یا correctiv.org است. او همچنین مرتباً با APA در مورد پرونده های فعلی در ارتباط است - و اینکه چگونه می توان از خود در برابر آنها دفاع کرد.

به نظر می رسد بزرگترین مشکل در حال حاضر واتس اپ است. به گفته برودنیگ: "در حال حاضر ، بسیاری از شایعات یا اخبار گیج کننده از طریق واتس اپ پخش می شوند و چون به صورت خصوصی بین افراد نزدیک پیام ها جا به جا می شود، بنابراین برای ما خبرنگاران بسیار دشوار است که ببینیم چه اتفاقی های درحال رخ دادن است."

وی از کاربران خواسته است تا پیام های خصوصی که مربوط به ویروس کرونا می باشند را، ازطریق ایمیل برای وی ارسال نمایند. وی همچنین اضافه کرد: "اگر ناگهان پنج یا شش نفر یک خبررا برای من ارسال کنند ، می دانم که در حال حاضر این پیام ظاهراً در حال گسترده شدن است."



یکی از مشکلات این است که پیام ها چون به صورت خصوصی و ازطریق آشنایان به دست افراد می رسند، آنها را بیش تر تحت تاثییر قرار می دهند وخبر را باورپذیرتر میکند.

در اینجا مهم است هوشمند تر عمل کرد، "هرچه یک پیام جنجال برانگیزتر باشد، و این احساس را بدهد که باید فوراً آنرا به افراد دیگر ارسال کرد ، احتمال اینکه این خبر جعلی باشد بیشتر است."

پس چه کار کنیم؟ اغلب، وارد کردن محتوای پیام به همراه کلمه "بررسی واقعیت“ Faktencheck در موتور جستجو کافی است. در خیلی ازموارد ، مسؤلین این کار به طورجدی ان موضوع را بررسی می کنند. اما یک چیزی مهم است:

این گونه پیام ها را پخش نکنید!

از همین روی در حال حاظر بسیار مهم است که، اعضای خانواده و دوستان هم در مورد این مشکل اطلاع رسانی شوند. همین طور که با شایعات مقابله باید کرد، باید در برابر اخبارصحیح و واقعی “اقدامات متقابل“ انجام داد. اطلاعات گرافیکی تهیه شده از منابع رسمی می توانند بسیار مناسب باشند، زیرا تصاویر، گرافیک وعکس ها گاهی تاثیربهتری ازیک متن دارند. یک چیز مسلم است: "هرچه یک خبر درگروه های بسته و کوچک بیش تربماند ، پردازش آن ها دشوارتر خواهد بود."



در حال حاضر برودنیگ نیز نگران کانال های مختلف دریوتوب YouTube هم می باشد.

عاقلانه تر است که به ویدیو های معرفی شده در کانال های یوتوب بیشتر توجه و دقت کرد، و می توان به دیگر ویدیوهای به اشتراک گذاشته شده در ان کانال هم توجه کرد،

"اگر عنوان می گوید " فقط این حقیقت است“ و هیچ نام و نشان قابل پی گیری وجود ندارد ، این نشانه خوبی نیست." همچنین می توانید از جستوجوگر گوگل نیزاستفاده کرد، غالباً گزارشی از رسانه های دیگر در مورد موضوع های مشابه وجود دارد.



دلیلی که او(برودینگ) در این زمینه فعال شده است، دسته بندی و سازماندهی اطلاعات و همچنین برانگیختن دقت سایت های بررسی حقیقت می باشد، همچنین مقایسه نمونه های دریافتی، با نمونه های مخالف انها در رسانهای مختلف است. او همچنان می گوید:

„من می خواهم ثابت کنم، که منبع های موثق زیادی وجود دارند که می توانند با اخبار جعلی مبارزه کنند“. چرا که این کار می تواند باعث اگاهی بیشتر عمومی مردم شود.

او در ادامه می افزاید:

من خودم را همانند پُلی می بینم بین اطلاعات سادهِ عموم و متخصصان.



کرونا ویروس - بررسی اخبار جعلی فعلی



گزارش: اینگرید برودنیگ آشکارترین گزارش های دروغین را به APA ارائه می دهد=





وین (APA) - در آدرس ایمیل coronavirus@brodnig.org ، اینگرید برودنیگ روزنامه نگار و کارشناس رسانه های اجتماعی در حال جمع اوری نمونه هایی از اخبار جعلی و شایعات می باشد. در زیر مروری داریم برخبرهای جعلی ، که برودنیگ در مصاحبه ای با APAبه آنها پرداخته است:



نظریه های توطئه: برودینگ معتقد است در حال حاظر اوج شکل گیری نظریه های توطئه و دسیسه می باشد، مثال: این ها همه کار خودشون(جریان های اصلی) برای ترساندن مردم است. این ادعا ها تا جای می تواند پیش برود که بگوید: اصلا چنین ویروس بیماری زایی وجود خارجی ندارد. بسیاری از این ادعا ها برگرفته شده ازگروهای با تفکراتی خاص می باشند.

(Esoterik-Szene)

در این جور مواقع بررسی دیگر آثار ناشر مثل ویدیوها و مقاله ها هم مهم است تا بدانیم آیا وی علاقه به تولید و پخش نظریه های توطئه دارد یا خیر، همچنان می تواند کمک کننده هم باشد زمانی که بدانیم آیا آثار دیگر وی نام ونشانی یا منبع موثق قابل پی گیری و شناسایی دارند.

سایت Correctiv به طور مفصل به این موضوع پرداخته است.



(https://correctiv.org)



ناچیز شماری: به گفته بوردینگ می تواند بسیار خطرناک باشد، زمانی که افراد تصمیم می گیرند بر اساس شنیده ها، دستورعمل های را پیاده بکنند، یا این که خود را تست بکنند تا ببینند به این بیماری آلوده شده اند یا خیر، روش های مثل: ده ثانیه نفس خود را حَبس کنید، اگر بعدش سرفه نکردید، پس سالم هستید یا غرغره کردن با آب گرم یا سرکه می تواند این ویروس را بکشد. بوردینگ فکر می کند به خاطر اینکه مردم به دنبال آرامش و اَمنیت هستند، تن به این گونه دستورها و انتشار انها می دهند.



اخبارهای جعلی در واتس اپ: درخیلی از موارد باید به این موضوعات دقت کرد که فرستندها و پخش کنندهای این جور اخبار دست به شوخی با ترسِ مردم می زنند! به طور مثال: یکی ازخبرهای که در مسنجر در حال پخش شدن است: هلکوپترها امشب از ساعت ۲۳:۳۰ سطح شهررا ضد عفونی خواهند کرد. این خبر توسط mimikama رد شده است.

www.mimikama.at



تقلید از منابع رسمی: یک حساب کاربری توییتری، که ظاهرا از شبکه تلویزیونی انگلیسی

بی بی سی پخش شده است، اخیراً این پیام را منتشر کرده است، که دانیل رادکلیف بازیگر "هری پاتر“ به ویروس کرونا بیمار شده است، این خبر (به طور اشتباه) به سرعت گسترش یافت، زیرا طبق گفته اینگرید برودنیگ مردم به یک منبع ظاهراً رسمی اعتماد کرده اند.

یا پخش پیام های صوتی جعلی از صدای سیاستمداران.

"تقلید از منابع معتبر یک ترفند محبوب برای ترویج ادعاهای جنجالی و دروغگین است."



حرکت های سیاسی: از اخبار جعلی نیز بارها و بارها برای انتقال محورهای سیاسی استفاده می شود. برودنیگ روی گزارشی کار می کرد، مبنی بر آن که: پناهجویان آلوده به این بیماری به کرنتن، Kärnten آمده اند واین ویروس را در آنجا گسترش داده اند. به گفته وی „این گونه خبرها برای برانگیختن خشم مردم در برابر پناهجویان کار شده است،“ چرا که صرفا برای ایجاد دشمنی با انها جمع آوری شده اند.



اخبار جعلی در محیط اطراف: دراینجا برودنیگ به یک پیام دروغگین که توسط دومرد پخش شده بود اشاره می کند، که البته پلیس قبلاً توانسته بود در موردشان تحقیقات خود را کامل کند. آنها عکسی را ارسال کرده بودند و ادعا می کردند که ویروس کرونا به شهر هالاین Hallein هم رسیده و جواب تست فرد صاحب عکس مثبت اعلام شده است. این مثال خوبی است، که نشان می دهد، حتی با بی نام و نشان ماندن دراینترنت و انتشار دروغگین خبرها، پلیس می تواند به شناسایی بانی های ان دست بزند.



اخبار جعلی با اهداف اقتصادی: برخی از تولید کنندگان این گونه خبرهای جعلی با معرفی داروهای شفابخش و درمانی، قصد کسب درامد زیاد در مدت کوتاه را دارا می باشند.

به جِد از آنها دوری کنید.

زمانی که پزشکان خلاف آن را می گویند: ویدیوی از یکی از پشکان به نام ولفگانگ ودارگ در حال پخش می باشد که وی معتقد است، همه گیری ویروس کرونا صرفا باعث ایجاد ترس و وحشت بیش از حد درمیان مردم شده است، اما خطر می تواند آنجای باشد که، مردم نکات بهداشتی را جدی نگیرند، از آنجای که این توصیه را یک پزشک انجام داده است، بوردینگ در وبلاگ خود به طورمفصل به این موضوع پرداخته است.

(https://www.brodnig.org/2020/03/18/achtung-vor-diesem-video/ )