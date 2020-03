Coronavirus-Maßnahmen: Krisenfonds mit 4 Mrd. Euro kommt und Nulldefizit geht

Am Samstag wurden weitere Maßnahmen in Bezug auf das Coronavirus präsentiert. Unter anderem wird es einen Krisenfond mit 4 Milliarden Euro geben.

Gesundheit wichtiger: Finanzminister sagt Nulldefizit ab

400 Millionen Euro stehen für Kurzarbeit zur Verfügung

Diese Maßnahmen gibt es für Unternehmen

Kogler lobte funktionierende "Konsens-Demokratie"

"Es geht nicht um Kompromisse, es geht um Schicksale, um Existenzen", meinte denn auch ÖGB-Chef Wolfgang Katzian (SPÖ). Das soziale Netz müsse die Menschen auffangen, denn diese seien "nicht too big to fail, sondern too many to fail." An die Unternehmern appellierte er, das Kurzarbeitsmodell in Anspruch zu nehmen und Arbeitsplätze zu sichern und an die Arbeitnehmer, nichts ungeprüft zu unterschreiben.