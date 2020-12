Coronavirus-Massentest für Justizwachebeamte

Ab sofort können sich Justiz-Bedienstete im Strafvollzug auf freiwilliger Basis auf das Coronavirus testen lassen. Sämtliche Justizanstalten sind am Mittwoch dahin gehend von der Generaldirektion für den Strafvollzug und den Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen informiert worden, teilte das Justizministerium mit. In den 28 Justizanstalten stünden ausreichende Antigentests zur Verfügung, hieß es.

Maßgeblich für diesen Schritt dürften die Infektionszahlen in den Gefängnissen sein, die zuletzt deutlich gestiegen sind. Während es im Frühjahr und Sommer kaum bzw. eine überschaubare Anzahl von Infizierten gegeben hat, wurden am Mittwoch Dezember 68 positiv getestete Häftlinge registriert. Das entsprach 0,68 Prozent der aktuell Inhaftierten. Aufseiten des Personals waren 52 Mitarbeiter bzw. 1,3 Prozent der Belegschaft nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert.

Coronavirus-Antigentest bei Wiederantritt eines Dienstes

Mit Abstand am Stärksten betroffen ist derzeit die Justizanstalt (JA) Garsten in Oberösterreich (Bezirk Steyr-Land), wo es 38 infizierte Insassen gibt. Zusätzlich wurde bei drei Justizwachebeamte eine Corona-Infektion nachgewiesen. Österreichweit sind gegenwärtig elf Justizanstalten "coronafrei", teilte das Justizministerium mit.

Auch Insassen können sich auf Coronavirus testen lassen

Auch Insassen können sich testen lassen - laut Justizministerium "in begründeten Fällen", wobei dabei "nach den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und Zweckmäßigkeit" vorgegangen wird. Es muss also ein konkreter Verdacht auf einen Virenbefall - etwa das Auftreten typischer Symptome - vorliegen.

Die aktuell infizierten Häftlinge sind allesamt in Isolationsabteilungen bzw. separierten Zugangsabteilungen untergebracht, um eine Ansteckung anderer Gefangener bzw. Justizwachebeamter zu verhindern. Die Generaldirektion für den Strafvollzug betonte in diesem Zusammenhang, man habe zusätzliche, über die seit längerem bestehenden Regelungen hinaus geschaffene Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Virus getroffen. So kann über betroffene Abteilungen Quarantäne verhängt werden, in Abstimmung mit den jeweils zuständigen Gesundheitsbehörden wurde die Kontaktpersonennachverfolgung intensiviert, außerdem wird verstärkt auf FFP-2 Masken gesetzt. Der Chefärztliche Dienst der Generaldirektion ist in den laufenden Betrieb eingebunden, die medizinische Versorgung der Insassen sei "zu jeder Zeit sichergestellt", wurde betont.