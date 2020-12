Coronavirus-Massentest bei der Polizei: Beteiligung von 20 Prozent am ersten Tag

Am ersten Tag der Coronavirus-Massentests bei der Polizei wurden bereits rund 20 Prozent der Exekutivbeamten und Verwaltungsbediensteten getestet. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach von einer "großartigen Beteiligung am ersten Tag".

7.654 von insgesamt 39.154 Mitarbeitern des Innenministeriums schritten am Montag zum Test. Die Mitarbeiter haben im ersten Durchgang noch bis 10. Dezember die Möglichkeit, sich freiwillig auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen zu lassen. Dazu wurden vom Innenministerium in Kooperation mit dem Roten Kreuz österreichweit mehr als 100 Teststraßen aufgestellt. In einem zweiten Schritt - das Ministerium spricht von einer "Doppelteststrategie" - besteht für die Mitarbeiter vom 14. bis 17. Dezember die Möglichkeit, einen zweiten Test zu absolvieren, um die Ergebnissicherheit zu steigern. Insgesamt wurden 86.000 Antigen-Tests angeschafft, die in zwei Tranchen (38.000, 48.000) an die Bedarfsträger verteilt werden. Ist ein Antigen-Schnelltest positiv, wird an Ort und Stelle umgehend ein PCR-Test durchgeführt.