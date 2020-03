Coronavirus: Lehrerinnen in Wien-Alsergrund negativ getestet

In einer Volksschule in Wien-Alsergrund gibt es Entwarnung. Zwei Lehrerinnen wurden negativ auf das Coronavirus getestet.

Entwarnung für eine Volksschule in der Galileigasse in Wien-Alsergrund: Zwei unter Coronavirus-Verdacht stehenden Lehrerinnen wurden negativ getestet. Das teilte Corina Had, Mediensprecherin der Wiener Berufsrettung, am Samstag der APA mit. Damit findet der Unterricht am Montag ganz normal statt.