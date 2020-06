Coronavirus: Kurz wünscht sich Impfstoff für jeden Österreicher

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat neue Ausbildungsmöglichkeiten für jene in Aussicht gestellt, die keine Arbeit mehr finden. Zudem wünscht er sich rasch einen Impfstoff gegen das Coronavirus.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will sich im Herbst mit der Umschulung von Jobsuchenden gegen die hohe Arbeitslosigkeit stemmen. "Wir gründen deswegen im Oktober eine Arbeitsstiftung, die für jene, die keine Arbeit mehr finden, neue Ausbildungsmöglichkeiten schafft", sagt er laut Vorabbericht in der Sonntagsausgabe der Tageszeitung "Österreich".

In dem Rahmen könne man "neue Qualifikationen erwerben, um in anderen Branchen einen Arbeitsplatz zu finden". Ziel sei es, "Menschen so schnell wie möglich wieder in Arbeit zu bringen", so Kurz.