Coronavirus-Krise sorgt in zwei Tagen für 49.000 Arbeitslose

Seit Montag sorgten die von der Regierung gesetzten Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus für eine "enorme Steigerung" bei den Arbeitslosenzahlen, so das AMS.

Die Corona-Krise hat bereits starke Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit in Österreich. Seit dem Start der Ausgangsbeschränkungen gibt es Montag und Dienstag zusammengerechnet um 49.000 Arbeitslose mehr als noch Sonntagabend, sagte AMS-Chef Johannes Kopf am Mittwochabend zur APA. Betroffen von der "enormen Steigerung" in den zwei Tagen seien großteils Beschäftigte aus "dynamischen Branchen".