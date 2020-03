Coronavirus: Jeder einzelne trägt Verantwortung

Anschober, Kurz und Nehammer plädierten an das Verantwortungsgefühl der Menschen.

Anschober, Kurz und Nehammer plädierten an das Verantwortungsgefühl der Menschen. ©APA/HERBERT PFARRHOFER

Am Freitag wurde noch einmal an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen plädiert. Eine deutliche Absage gab es an die Verbreitung von "Fake News".

Kanzler Sebastian Kurz, Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) plädierten in der Pressekonferenz an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen. Eine deutliche Absage gab es an die Verbreitung von "Fake News". Dass Wien abgeriegelt werde oder Ausgangssperren bevorstünden, seien "vollkommen frei erfundene Gerüchte", betonte Kurz.

"Team Österreich": Solidarität und Zueinanderstehen im Vordergrund

Anschober unterstrich, dass es nicht nur um auf politischer Ebene beschlossene Maßnahmen gehe, sondern auch jeder und jede einzelne seinen Beitrag leiste. Er hoffe auf eine Stimmung nach der Idee eines "Team Österreich", in dem Solidarität und das Zueinanderstehen im Vordergrund stünden. "Ich bin überzeugt, wenn uns das gelingt, dann können wir es gemeinsam gut schaffen." Man wolle besonders vulnerable Gruppen schützen, nämlich Menschen über 70 und mit Vorerkrankungen. Derzeit seien in Österreich 432 Erkrankungsfälle bestätigt.

Ähnlich Kurz: "Nur weil es den Österreichern nicht verboten wird, die Wohnung zu verlassen, heißt das nicht, dass jeder Ausflug schlau ist." Man solle vor jedem direkten Kontakt, sei es auf einer Familienfeier oder zu einem Kaffeeplausch, genau überlegen, ob das wirklich notwendig sei. Vielleicht komme es gerade dabei zu jener Ansteckung, die sich vermeiden hätte lassen.