Coronavirus: Infizierte Person im Zug von Graz nach Wien gereist

Am Montag ist eine auf SARS-CoV-2 positiv getestete Person mit dem Zug von Graz nach Wien gereist. Mitreisende werden ersucht, ihren Gesundheitszustand zu überwachen.

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass ein mit SARS-CoV-2 infizierter Mensch am Montag mit einem Zug von Graz nach Wien gereist ist. Konkret war der ÖBB Railjet mit der Abfahrt 13:26 Uhr in Graz betroffen.