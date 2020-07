Coronavirus in Wien: Vorerst keine strengeren Maßnahmen geplant

In Wien sind vorerst keine strengeren Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus geplant. Laut Bürgermeister Ludwig sind künftige Verschärfungen jedoch nicht auszuschließen.

In Wien hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag bekräftigt, dass in der Bundeshauptstadt vorerst keine strengeren Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus geplant sind. Ausgeschlossen seien solche künftig jedoch nicht, wie er im Gespräch mit der APA betonte. Man beobachte die Situation und werde falls nötig entsprechende Entscheidungen treffen.

Durchschnittlich rund 20 Neuinfektionen pro Tag in Wien

In Wien gelten zum Teil noch immer relativ strenge Vorschriften. So ist etwa in Amtshäusern der Mund-Nasen-Schutz beim Kontakt mit Amtspersonen weiter nötig, wie ein Sprecher des medizinischen Krisenstabs erläuterte. Auch in Pflegeheimen sind die Zugangsbeschränkungen noch nicht aufgehoben worden.