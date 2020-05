Coronavirus in Wien: Erstmals seit März weniger als 50 Menschen im Spital

In Wiens Spitäler sind erstmals seit März weniger als 50 Menschen Wengen einer Coronavirus-Infektion in Behandlung.

Erstmals seit März sind in Wiens Spitälern weniger als 50 Menschen aufgrund einer Coronavirus-Infektion in Behandlung. Das teilten die Landessanitätsdirektion und der medizinische Krisenstab der Stadt am Freitag in einer Aussendung (Stand: 8.00 Uhr) mit. Auch einen Überblick zur neuesten Entwicklung gab es: In den 24 Stunden davor sind 23 Neuerkrankungen hinzugekommen.