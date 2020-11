Coronavirus in Wien: 505 Neuinfektionen und 15 Todesfälle

Am Mittwoch wurden 505 Corona-Neuinfektionen in Wien registriert. Außerdem waren 15 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus binnen 24 Stunden zu beklagen.

In Wien sind am Dienstag 505 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet worden. Das geht aus den veröffentlichten Daten des medizinischen Krisenstabes der Stadt hervor. Weiters gab es in den vergangenen 24 Stunden gleich 15 Todesfälle zu beklagen, der jüngste im Alter von 53 Jahren.