Coronavirus in Wien: 19 Neuerkrankungen aber keine weiteren Todesfälle

In Wien hat es in den vergangenen 24 Stunden 19 Neuerkrankungen gegeben. Damit haben sich bis dato 2.809 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 8.00 Uhr), teilten die Landessanitätsdirektion und der medizinische Krisenstab der Stadt am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die gute Nachricht ist: Wieder gab es keinen weiteren Todesfall zu beklagen.