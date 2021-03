Coronavirus-Hilfen: 1,3 Milliarden Euro an Österreichs Gemeinden ausbezahlt

Laut Finanzminister Blümel wurden 1,3 Milliarden Euro an Corona-Hilfen an Österreichs Gemeinden ausbezahlt.

Die österreichischen Gemeinden haben bisher 1,3 Milliarden an Corona-Hilfen erhalten. Das teilte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Montag in einer Aussendung mit. Davon flossen 600 Millionen in Infrastrukturprojekte aus dem ersten Gemeindepaket und 700 Millionen Euro in nicht-projektgebundene Zuschüsse aus dem zweiten Gemeindepaket.

Seit 1. Juli des Vorjahres können Gemeinden im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes 2020 beim Bund Geld für Investitionen beantragen. Bisher wurden 4.500 Ansuchen genehmigt, davon 98 Prozent bereits ausbezahlt. Insgesamt sind so 600 Millionen Euro an die Gemeinden für unterschiedliche Infrastrukturprojekte ausgezahlt worden. Spitzenreiter bei genehmigten Anträgen ist Niederösterreich (1.194), gefolgt von Oberösterreich (1.159) und der Steiermark (617). Vom Einlangen des Antrags bis zur Auszahlung braucht es laut Finanzressort durchschnittlich 29 Tage.

Mit der Gemeindemilliarde wird eine Palette an unterschiedlichen Projekten gefördert, vom Breitbandausbau bis zur Brückensanierung. Besonders unterstützt werden ökologische Projekte wie etwa die Errichtung von Photovoltaikanlagen. Vom Zubau des Kindergartens in Lustenau über einen neuen Recyclinghof in Hallein bis zu einer Volksschule im 22. Wiener Gemeindebezirk gehen die genehmigten Vorhaben.

Förderanträge können noch bis zum 31. Dezember gestellt werden.