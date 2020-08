Coronavirus-Herd in Wiener Neustädter Herrengasse: Aufruf an alle Burgenländer

Am Samstag wurden vier Coronavirus-Erkrankungen nach Lokalbesuchen in der Wiener Neustädter Herrengasse bekannt. Der Koordinationsstab Coronavirus sorgte daher für einen vorsorglichen Aufruf zur Selbstbeobachtung an alle Burgenländer, die sich in der Nacht auf den 23. August am genannten Ausbruchsherd aufgehalten haben.

Zwei der insgesamt vier Betroffenen seien unabhängig von den beiden anderen in der Nacht auf den Sonntag der Vorwoche in und vor Lokalen in der Herrengasse gewesen, hieß es in einer Aussendung. Im Zuge des Contact Tracings sei außerdem ein positiver Fall aus Niederösterreich ermittelt worden, auf den diese Angaben zutreffen würden. Die behördlichen Abklärungen liefen am Sonntag weiter, wurde betont.

Beim Auftreten von Coronavirus-Symptomen sollen sich Betroffene umgehend an die kostenlose Gesundheitshotline 1450 wenden. Dabei sollen sie auf ihren Besuch in der Wiener Neustädter Herrengasse in der Nacht auf den 23. August hinweisen und sich in der Folge an die weiteren Anweisungen halten. Ein ähnlicher Aufruf war am Samstag auch schon seitens der Stadt Wiener Neustadt getätigt worden.