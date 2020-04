Coronavirus: Handydaten können Aufschluss über Epidemie-Verbreitung geben

Aus zusammengefassten und anonymisierten Bewegungsdaten von Mobilfunknutzern lassen sich wichtige Schlüsse über die Verbreitung von Epidemien ziehen.

Auf Basis von Handydaten könne Verhalten der Bürger analysiert werden

In der Arbeit skizzieren Datenwissenschafter, Epidemiologen, Demographen sowie Vertreter von Mobilfunkanbietern, wie in der aktuellen Coronakrise auf Basis von Handydaten das Verhalten der Bürger analysiert sowie gesetzte Maßnahmen und deren Wirkung sinnvoll nachvollzogen werden können. Der Ansatz biete zahlreiche Möglichkeiten in einer Pandemie rasch und nachvollziehbar Entscheidungen zu treffen, wenn es etwa Hinweise auf Clusterbildung gebe oder es zu anderen unerwünschten Entwicklungen komme, schreiben die Wissenschafter, zu denen auch der Geograph Harald Sterly von der Universität Wien zählt, in ihrer Arbeit. Das lasse sich anhand zahlreicher Forschungsergebnisse ablesen.