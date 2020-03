Coronavirus: Gottesdienste werden im TV, Radio und Internet übertragen

Zwar wird es spätestens ab Montag keine öffentlichen Gottesdienste mehr geben, dennoch wird ein Mitfeiern möglich sein. Hier erfahren Sie, welche Sender Gottesdienste live übertragen.

Übertragungen in leeren Kirchenräumen

Die Übertragungen werden in den leeren Kirchenräumen aufgenommen. In kleinster Besetzung wird via elektronischen Medien vor der "versammelten" Gemeinde gefeiert. In der kostenlosen "Glauben.Leben"-App der Katholischen Kirche in Österreich wird zusätzlich eine Übersicht der Gottesdienste bereitgestellt. Auch Papst Franziskus fiert seit Montag seine Frühmessen nur mehr mit wenigen Mitarbeitern. Dafür werden die Gottesdienste live mit deutschen Kommentaren auf www.vaticannews.va gezeigt. Die Seite überträgt außerdem sonntags um 12 Uhr das Angelus-Gebet des Papstes.