Coronavirus: Gewessler begab sich in Selbstisolation

Weil sie mit einer potenziell Covid-positiven Person Kontakt hatte, befindet sich Infrastrukturministerin Leonore Gewessler derzeit in Isolation und wird getestet.

In Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden befindet sich Gewessler aktuell in freiwilliger Selbstisolation und wird getestet. Die Ministerin arbeitet aus dem Home-Office, nimmt jedoch vorerst keine Termine wahr.

ÖVP-Staatssekretär Brunner in häuslicher Quarantäne

Ein erster Test am Montagabend war bereits negativ. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in engerem Kontakt mit dem Betroffenen waren, befinden sich ebenfalls "in häuslicher Absonderung". Das teilte das Büro Brunners der APA in einer schriftliche Stellungnahme mit.