Coronavirus: Forscher ortet Bremsbedarf vor Weihnachten

Trotz zuvor harten und nun soften Lockdowns ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen hoch. Der Forscher Peter Klimek ortet nun Bremsbedarf noch vor Weihnachten.

Klimek: Erfreulicher Trend gehe "immer langsamer"

Das "COVID-Prognose-Konsortium", dem der Wissenschafter vom Complexity Science Hub Vienna (CSH) und der Medizinischen Universität Wien angehört, arbeitet gerade daran, den Fallzahl-Verlauf im Angesicht der zu Ende gegangenen ersten Massentestungen in Österreich zu deuten. Auch wenn diese breite Initiative die Gesamtzahl der positiv Getesteten natürlich etwas hinaufzieht, sei man von tatsächlich überschaubaren Zuwächsen noch weit entfernt. Im Wochenvergleich gehen die Neumeldungen zwar hinunter, dieser grundsätzlich erfreuliche Trend gehe aber "immer langsamer" vonstatten, so Klimek.

Jetzt könnte sich hierzulande das einstellen, was in Deutschland zuletzt über viele Wochen zu beobachten war, nämlich eine Art Dahinköcheln der Corona-Situation auf recht hohem Niveau. "Da es jetzt nicht so aussieht als würde es hierzulande sehr schnell stärker hinuntergehen, ist das das beste, was wir für Österreich momentan erhoffen können", sagte der Wissenschafter: "Damit kann man natürlich nicht zufrieden sein."