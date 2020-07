Coronavirus-Fall in Wiener Sommercamp: Kind positiv getestet

Ein Kind in einem Wiener Sommercamp ist positiv auf Covid-19 getestet worden, bestätigte ein Sprecher des medizinischen Krisenstabes am Samstag entsprechende APA-Informationen.

Konkrete Auswirkungen hat dies auf die Gruppe, in der das Kind betreut wurde.

Gruppe wurde unter Quarantäne gestellt

Laut APA-Informationen wurde die Gruppe vorübergehend geschlossen. Alle direkten Kontaktpersonen des erkrankten Kindes wurden abgesondert, sprich unter Quarantäne gestellt. Das Sommercamp per se wird fortgeführt.

42 neue Coronavirus-Fälle am Samstag in Wien

Insgesamt hat es in den vergangenen 24 Stunden in der Bundeshauptstadt 42 neue Coronavirus-Fälle gegeben. Damit sind bisher 4.780 Erkrankungen bestätigt, wie es in einer Aussendung des medizinischen Krisenstabes der Stadt hieß.