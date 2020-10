Coronavirus-Experte: Teil-Lockdown hätte "große Wirkung"

Der Linzer Corona-Experte Bernd Lamprecht sprach sich am Donnerstag im ORF für einen Teillockdown aus, um Spitalskapazitäten zu schonen. Das "beherzte Experiment mit der Eigenverantwortung" sei aber vorbei.

Die Intensivmedizin sei wegen der stark steigenden Covid-19 -Erkrankungen "nicht mehr sehr weit" von der Kapazitätsgrenze entfernt, sagte der Linzer Corona-Experte Bernd Lamprecht Donnerstag in der "ZIB2". Maßnahmen zur Dämpfung der Infektionsentwicklung seien geboten. Ein "modifizierter, differenzierter Lockdown" - mit offenen Schulen und Arbeitsplätzen, aber Unterbindung von Freizeit-Kontakten durch Einschränkungen im Abend- und Nachtlebens - könnte "große Wirkung zeigen".

Ende der Eigenverantwortung

Das "beherzte Experiment mit der Eigenverantwortung" könne in Österreich, wie auch in anderen Teilen Europas, wohl als beendet betrachtet werden, stellte der Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Universitätsklinikum Linz fest, dass man jetzt andere Maßnahmen ergreifen müsse. Der Lockdown im Frühjahr habe sich als "extrem wirksame Maßnahme" erwiesen.