Coronavirus: Erster infizierter Wiener ist renommierter Anwalt

Bei dem 72-jährigen Patienten in Wien, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat und der zehn Tage mit Grippe-Symptomen in der Rudolfstiftung behandelt wurde, ehe er am Donnerstag ins Kaiser-Franz-Josef-Spital verlegt wurde, handelt es sich nach APA-Informationen um einen renommierten Anwalt. Dass er Kanzleimitarbeiter angesteckt haben könnte, ist nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen.