Coronavirus: Einblick in Wiens geheimes und streng gesichertes Pandemielager

Das große Pandemielager der Stadt ist derzeit wohl einer der wichtigsten, geheimsten und meist gesicherten Orte Wiens. Für den weiteren Verlauf der Coronavirus-Pandemie liegt hier ein Vorrat an Schutzausrüstung und Schutzmaterialien bereit, der im Falle eines Versorgungsengpasses für zwölf Wochen reichen würde. Am Mittwoch wurde Journalisten ein Einblick in das Areal mit den eisernen Reserven gestattet.

Von außen sieht das Pandemielager aus wie eine ganz normale große Lagerhalle, wie es sie überall in Wien gibt. Kaum einer würde erahnen, dass sich im Inneren Kartons und Waren im Wert von 50 Mio. Euro stapeln, mit denen die Stadt sich für den Fall gerüstet hat, dass die weltweite Nachfrage nach Schutzmaterialien wieder ansteigt - wie es im Frühling der Fall gewesen ist.

Pandemielager in Wien wird streng bewacht

Das Gelände wird streng bewacht, Journalisten müssen vor dem Zutritt Unterlassungserklärungen unterschreiben - der genaue Standort darf nicht verraten werden - und sich einem Fieber-Check unterziehen. "Hier lagert Ware im Wert von vielen Millionen Euro und ich denke, wir wollen nicht riskieren, dass irgendwer meint, das ist ein besonderer Ort, wo man lustige, dumme Aktionen machen kann. Deswegen haben wir um große Vertraulichkeit gebeten, wo das Lager ist", erklärte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), der bei dem Rundgang ebenso dabei war wie der burgenländische Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Denn auf dem Areal ist nicht nur Ware für Wien, sondern auch für das Burgenland gebunkert.

Das Lager gibt es seit knapp zwei Monaten und wird stetig befüllt. Bisher wurden rund 200 Sattelzüge mit diversen Schutzmaterialien angeliefert. Die Mengen sind entsprechend groß: 100.000 Liter Desinfektionsmittel und -konzentrate, 16,3 Mio. Handschuhe, 28 Mio. Schutzmasken, 11,2 Mio. Schutzmäntel, Schutzoveralls und Schutzkittel, 1,8 Mio. Schutzbrillen, Schutzhauben und OP-Überhandschuhe sowie 52.000 Sauerstoffmasken und -brillen. Auch die wichtigen Testkits für PCR-Abstriche sind hier gebunkert.

Versorgung der kritischen Infrastruktur mit Schutzmaterialien

Hacker betonte, dass die Versorgungswege mit klaren Verträgen bis in die asiatischen Länder gesichert seien. "Wir sind seither in der Lage, sämtliche Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in Wien und auch für das Bundesland Burgenland mitzuversorgen." Bezahlt werde die Ware nach Erhalt und wenn die Qualität passt.

Zu den Einrichtungen, die Material aus dem Lager erhalten, zählen die stationäre und mobile Pflege, Betreuungseinrichtungen im Sozialbereich, Rettungsdienste, Krankentransporte, Einsatzorganisationen, Covid-Betreuungseinrichtungen, niedergelassene Ärzte, Schulen, Kindergärten und die Fondsspitäler in der Stadt. Die Ausrüstung für die städtischen Spitäler des Wiener Gesundheitsverbundes (WIGEV) befindet sich in einem zweiten, kleineren Lager.

Die Verwaltung und Ausgabe der Utensilien erfolgt über den Einsatzstab nach einem vorgegebenen System. Aktuell sind vier Mitarbeiter von der Berufsrettung im 24-Stunden-Dienst damit betraut. Einrichtungen können ihren Bedarf anmelden und Bestellungen aufgeben. Die Anforderungen werden dann überprüft, vorbereitet und ausgegeben.

"Ein stetiges Kommen und Gehen"

"Wir erhalten tagtäglich neue Waren, wir verteilen jeden Tag neue Waren. Es ist ein stetiges Kommen und Gehen", erzählte der für das Lager verantwortliche, diensthabende Hauptinspektionsoffizier Raphael Klippl der APA. Geliefert wird aus aller Welt - vor allem aus Europa und dem asiatischen Raum. Die kürzeste Anreise hat dabei das Desinfektionsmittel, es wird in Österreich hergestellt.

"Wir sind gut gerüstet und erwarten ständig neue Lieferungen", versicherte Hacker. Die Neuzugänge sollten unterzubringen sein, denn: Ein wenig Platz gibt es in der mehrere Tausend Quadratmeter großen Lagerhalle noch, wie sich beim Rundgang zeigte.