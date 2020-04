Coronavirus: Derzeit 510 "aktive" Fälle in Wien

In Wien gibt es derzeit 510 Personen, die am Coronavirus aktiv erkrankt sind. Bisher sind auch 1.635 Menschen wieder genesen.

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt in Wien derzeit nur marginal. Am Montag, Stand 8.00 Uhr, wurden lediglich 13 Neuerkrankte in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Damit gibt es in der Bundeshauptstadt aktuell 510 Menschen, die an einer Covid-19-Erkrankung laborieren.