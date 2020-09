Coronavirus-Cluster an MUK-Privatuni in Wien auf 46 Infizierte erhöht

Mittlerweile ist der Cluster, der sich nach einer Vorstellung des Universitätslehrgangs Klassische Operette der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) am Theater in der Gumpendorfer Straße (TAG) gebildet hat, auf 46 Coronavirus-Infizierte herangewachsen, teilte der Sprecher des Krisenstabs der Stadt Wien, Andreas Huber, Dienstagmittag mit.

MUK in Wien hatte bereits Anfang September von Coronavirus-positiver Person erfahren

Auf die Frage, weshalb seitens der Stadt Wien die Öffentlichkeit nicht zeitnahe über die Infektionskette informiert wurde - die Covid-19-Taskforce der MUK hatte bereits am 6. September von einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person erfahren, publik wurde der Cluster erst am Montagabend -, meinte Huber, es habe dafür keine Notwendigkeit gegeben. Es habe sich um keine öffentliche Veranstaltung gehandelt. Sämtliche 61 Gäste seien Verwandte und Bekannte der Künstler gewesen, die Freikarten erhalten hätten. Den Behörden sei eine Liste aller Anwesenden - sowohl im Publikums- als auch im Bühnenbereich - zur Verfügung gestanden, die man der Reihe nach auf SARS-Co-V-2 überprüft habe. Der potenzielle Kreis von Betroffenen sei damit in sich geschlossen gewesen, insofern habe es keines medialen Aufrufs bedurft, um weitere mögliche Infizierte zu finden und zu isolieren.