Coronavirus: Burgenland sperrt Zugang zu Seebädern

Das Burgenland hat als Maßnahme im Kampf gegen das Coronavirus das Betreten von Seebädern, Seehütten, Stegen und Hafenanlagen verboten.

Burgenland verbietet Betreten von Seebädern wegen Coronavirus

"Das ist angesichts des nahenden Frühlings natürlich eine weitreichende Maßnahme. Aber wir wollen seitens des Landes alles Nötige tun, um einer weiteren Verbreitung des Coronavirus im Burgenland und in ganz Österreich entgegenzutreten", betonte Eisenkopf. Das Verbot betrifft vor allem auch Personen aus Wien und Niederösterreich, die die Strandbäder am Neusiedler See häufig zur Erholung im Freien nutzen. Die Verordnung tritt heute, Freitag, in Kraft.