Coronavirus: Bundesliga verschiebt Spiele der ersten und zweiten Liga

Nach den aufgrund des Coronavirus verhängten Maßnahmen der Regierung hat die Fußball-Bundesliga die Spiele der ersten und zweiten Liga vorerst ausgesetzt.

Wie die Liga am Dienstagnachmittag bekannt gab, betrifft dies in einem ersten Schritt die ersten beiden Runden in der Meister- bzw. Qualifikationsgruppe sowie die Spiele der 20. und 21. Runde der 2. Liga.