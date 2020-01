Coronavirus breitet sich aus: Flughafen Wien prüft Passagiere

Fluggäste, die entsprechende Krankheitssymptome des Coronavirus aufweisen, werden auf einen möglichen Virusverdacht überprüft.

Am Flughafen Wien in Schwechat steht man hinsichtlich einer potenziellen Einschleppung des Coronavirus in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden. Dies sagte der Pressesprecher des Flughafens, Peter Kleemann, am Mittwoch auf Nachfrage der APA.